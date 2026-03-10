 Aller au contenu principal
Sandoz se dote d'une unité dédiée aux biosimilaires
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 08:02

Sandoz annonce la création d'une nouvelle unité de développement, de fabrication et d'approvisionnement en biosimilaires, une unité mondiale qui sera dirigée par le vétéran de l'industrie Armin Metzger, afin de diriger sa prochaine phase de croissance.

Selon le CEO Richard Saynor, malgré leurs nombreuses synergies, les deux volets de l'entreprise (génériques et biosimilaires) "ont des besoins de développement, de fabrication et d'approvisionnement différents, ainsi que des dynamiques de marché de plus en plus divergentes".

"Ce changement nous permettra de concentrer nos efforts plus fortement sur l'accélération de la croissance des biosimilaires tout en renforçant davantage nos opérations génériques afin d'accroître notre avantage concurrentiel", poursuit-il.

Armin Metzger rejoindra Sandoz le 1er avril 2026 pour diriger la nouvelle unité, en tant que président, développement, fabrication et approvisionnement en biosimilaires, et membre du comité exécutif (SEC) de Sandoz.

Il rejoint Sandoz en provenance de Ferring Pharmaceuticals, une entreprise suisse, où il occupait des postes de direction technologique depuis 2016, plus récemment en tant que vice-président exécutif et directeur des opérations techniques.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Claire D'Abreu-Hayling, actuellement directrice scientifique, devient présidente du développement des génériques et directrice scientifique. Glenn Gerecke, actuellement directeur de la fabrication et de l'approvisionnement, est nommé président, fabrication et approvisionnement des génériques. Tous deux restent membres du SEC.

De plus, dans le but de simplifier la structure organisationnelle globale de Sandoz, Thomas Weigold, responsable national pour l'Allemagne, sera à l'avenir sous l'autorité de Christophe Delenta, président de l'Europe.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés.

