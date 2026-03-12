Un train en provenance de Chine arrive en Corée du Nord, une première en six ans

Un homme brandit une banderole "Pékin-Pyongyang" devant le train K27 à destination de Pyongyang, à la gare de Pékin, le 12 mars 2026 en Chine ( AFP / ADEK BERRY )

Un train en provenance de Chine est arrivé à Pyongyang jeudi après six ans d'interruption de la ligne ferroviaire entre la Chine et la Corée du Nord, pays très isolé diplomatiquement qui avait fermé ses frontières lors du Covid-19.

Un premier train, avec cinq wagons de voyageurs, a quitté dans la matinée Dandong, ville chinoise frontalière, pour la capitale nord-coréenne Pyongyang, et est arrivé vers 17H00 heure locale (09H00 GMT) dans une gare du centre de Pyongyang, a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Peu de temps avant, le même jour, des reporters de l’agence sud-coréenne Yonhap avaient déclaré avoir vu un train traverser le pont de l’Amitié sino-coréenne au-dessus du fleuve Yalu.

Un autre train, au départ de Pékin, est parti en fin d'après-midi pour Pyongyang, des journalistes de l'AFP ont constaté que certains wagons étaient réservés exclusivement aux passagers se rendant en Corée du Nord.

Plusieurs personnes dans la gare se sont rassemblées autour du panneau des départs pour prendre avec enthousiasme des photos de l'affichage "Pékin- Pyongyang".

Des voyageurs montent à bord du train K27 à destination de Pyongyang, à la gare de Pékin, le 12 mars 2026 en Chine ( AFP / ADEK BERRY )

Malgré des périodes de tensions en raison de la course à l'armement nucléaire et balistique de Pyongyang, les deux pays entretiennent d'étroites relations. Le soutien chinois est crucial pour l'économie nord-coréenne.

Ces nouveaux trains pour la Corée du Nord sont ouverts aux titulaires d'un visa, mais pour l'heure pas aux simples touristes, selon plusieurs agences de voyage contactées par l'AFP.

Les Chinois qui travaillent ou étudient en Corée du Nord, et les Nord-Coréens qui travaillent, étudient ou rendent visite à leur famille à l'étranger sont habilités à les prendre.

- Une première depuis 2020 -

A Pékin, un jeune homme qui se décrit comme passionné des chemins de fers filme, enthousiaste, l’écran des départs indiquant le train K27 à destination de Pyongyang.

Des voyageurs font la queue à côté d'un panneau indiquant le train K27 à destination de Pyongyang, à la gare de Pékin, le 12 mars 2026 en Chine ( AFP / ADEK BERRY )

"Je prendrai ce train mais je descendrai à la première station, à Tianjin", en Chine, explique-t-il.

"C’est super cette réouverture de ligne car il n’y a très peu de liaisons ferroviaires internationales en Chine".

Les trains de passagers ne circulaient plus depuis 2020. Mais les liaisons aériennes et les trains de marchandises avaient déjà été rétablis entre les deux pays.

Ces nouvelles liaisons constituent "un trait d'union précieux qui raffermit l'amitié entre les deux nations" a indiqué un responsable de la Société des chemins de fer chinois, cité jeudi par Chine nouvelle.

Un étudiant chinois montre son passeport et son billet de Dandong, en Chine, à Sinuiji, en Corée du Nord, à bord du train K27 en direction de Pyongyang, à la gare de Pékin, le 12 mars 2026 ( AFP / ADEK BERRY )

"Cela montre une normalisation des relations" bilatérales, déclare à l'AFP Chong Ja Ian, enseignant en sciences politiques à l'Université nationale de Singapour.

"Une grande partie des restrictions" sur les liaisons ferroviaires "semblaient liées aux réticences de Pyongyang à l'idée d'échanges plus poussés, et ces réticences se sont atténuées", souligne-t-il.

- Tous les jours -

La Corée du Nord était ouverte aux visiteurs venus de l'étranger avant la pandémie, mais ce tourisme international n'a presque pas repris depuis.

Des passagers à bord du train K27 à destination de Pyongyang à la gare de Pékin, le 12 mars 2026 en Chine ( AFP / ADEK BERRY )

Exception: des touristes russes peuvent s'y rendre depuis février 2024, indique à l'AFP Rowan Beard, cofondateur de Young Pioneer Tours, une agence spécialisée dans les voyages en Corée du Nord. Pyongyang est un allié militaire de Moscou dans la guerre contre l'Ukraine.

Les trains internationaux de voyageurs entre Pékin et Pyongyang circuleront dans les deux sens les lundis, mercredis, jeudis et samedis, a indiqué cette semaine la Société des chemins de fer chinois.

Entre Dandong et la capitale nord-coréenne, les liaisons seront quotidiennes, d'après la même source.

"Les liaisons de transport reviennent progressivement à la normale, ce qui rendra plus aisé l'accueil des visiteurs lorsque le pays se rouvrira au tourisme international", déclare à l'AFP Rowan Beard.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré jeudi que "le maintien de services réguliers de trains de passagers revêt une grande importance pour faciliter les échanges de personnel" entre les deux pays.

Les formalités d'entrée et de sortie du territoire s'effectueront aux gares de Dandong (Chine) et de Sinuiju (Corée du Nord), toutes les deux situées à la frontière.