Sandoz règle un litige avec Regeneron autour d'un traitement ophtalmologique

Un boîte de médicament Sandoz. ( AFP / FRED TANNEAU )

Le groupe suisse Sandoz, spécialisé dans les médicaments génériques et biosimilaires, a réglé un litige avec le géant pharmaceutique américain Regeneron autour d'un traitement en ophtalmologie, a-t-il annoncé mardi, sans toutefois dévoiler les termes de leur accord.

Le litige portait sur les brevets protégeant le traitement de Regeneron appelé aflibercept, dont Sandoz veut commercialiser une version biosimilaire, soit une version moins chère, pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

Selon les termes de l'accord, Sandoz devrait pouvoir mettre son traitement sur le marché américain dès "le quatrième trimestre 2026", voire "plus tôt dans certaines circonstances", précise le groupe suisse dans un un communiqué.

Sandoz avait obtenu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine de santé, en août 2024 pour son traitement nommé Enzeevu, dans le même dosage et avec la même forme d'administration, mais Regeneon avait saisi une cour dans le New Jersey pour protéger son traitement.

Commercialisé sous le nom d'Eylea, il s'agit d'un de ses médicaments phares. En 2024, ses ventes se montaient à près de 5,97 milliards de dollars rien qu'aux Etats-Unis, souligne Urban Fritsche, analyste à la Banque cantonale de Zurich, dans un commentaire boursier.

Cet accord est donc "légèrement positif" pour Sandoz selon l'analyste, qui note cependant qu'il s'agit d'un marché "substantiel" mais "complexe", notamment parce que Regeneron cherche actuellement à faire évoluer les patients vers une version de son traitement "à plus fort dosage" mais "administrée moins fréquemment".