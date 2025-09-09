 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 734,50
-0,08%
Indices
Chiffres-clés

Sandoz règle ses litiges avec Regeneron sur son Enzeevu
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 08:00

(Zonebourse.com) - Sandoz annonce avoir conclu un accord avec Regeneron, résolvant tous les litiges relatifs aux brevets liés à son biosimilaire américain aflibercept, et ouvrant ainsi la voie au lancement d'Enzeevu (aflibercept-abzv) d'ici la fin de 2026 aux Etats-Unis.

Le kit de flacon de 2 mg Enzeevu, avec seringue préremplie pour injection intravitréenne, sont indiqués pour améliorer et maintenir l'acuité visuelle chez les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire.

Ce lancement anticipé de ce biosimilaire d'Eylea approuvé par la FDA américaine renforcera le portefeuille de Sandoz, fera progresser sa stratégie de croissance aux Etats-Unis et garantira l'accès d'un plus grand nombre de patients à ce médicament.

La résolution du litige a fait suite à des mois de défense de Sandoz contre les allégations de Regeneron selon lesquelles la société suisse aurait enfreint jusqu'à 46 brevets expirant jusqu'en 2040, protégeant le médicament de référence Eylea.

Valeurs associées

SANDOZ GROUP
48,020 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank