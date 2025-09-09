Sandoz règle ses litiges avec Regeneron sur son Enzeevu
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 08:00
Le kit de flacon de 2 mg Enzeevu, avec seringue préremplie pour injection intravitréenne, sont indiqués pour améliorer et maintenir l'acuité visuelle chez les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire.
Ce lancement anticipé de ce biosimilaire d'Eylea approuvé par la FDA américaine renforcera le portefeuille de Sandoz, fera progresser sa stratégie de croissance aux Etats-Unis et garantira l'accès d'un plus grand nombre de patients à ce médicament.
La résolution du litige a fait suite à des mois de défense de Sandoz contre les allégations de Regeneron selon lesquelles la société suisse aurait enfreint jusqu'à 46 brevets expirant jusqu'en 2040, protégeant le médicament de référence Eylea.
Valeurs associées
|48,020 CHF
|Swiss EBS Stocks
|0,00%
A lire aussi
-
Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a rappelé mardi, au lendemain de la chute du gouvernement de François Bayrou, que le RN censurerait tout Premier ministre qui ne peut pas "rompre avec la politique menée depuis huit ans". "La question du figurant ... Lire la suite
-
L'entreprise française d'intelligence artificielle (IA) Mistral a quasiment doublé sa valorisation, à 11,7 milliards d'euros, après une nouvelle levée de fonds qui a vu l'entrée au capital du géant néerlandais des technologies ASML, a-t-elle annoncé mardi dans ... Lire la suite
-
Mistral AI a annoncé mardi avoir levé 1,7 milliard d'euros dans une levée de fonds menée par le fournisseur d'équipements pour la fabrication de puces ASML, confirmant une information rapportée par Reuters dimanche. Le groupe néerlandais a investi 1,3 milliard ... Lire la suite
-
La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s'est dite prête mardi à aller Matignon pour y mettre en oeuvre un éventuel "pacte de coalition", promettant si c'était le cas de gouverner sans faire usage du 49.3 et de demander d'emblée un vote de confiance. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer