Sandoz: le titre remonte, RBC en renfort information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 14:44









(CercleFinance.com) - L'action Sandoz s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse de Zurich, dans la foulée d'une recommandation favorable des analystes de RBC, passés à 'surperformance' sur la valeur.



Peu avant 14h30, le titre du fabricant de médicaments génériques avance de presque 1%, alors que l'indice SMI MID des moyennes valorisations suisses progresse au même moment de 0,9%.



Dans une note diffusée dans la matinée, RBC fait remarquer que les performances du groupe sur le premier trimestre sont inférieures à celles censées lui permettre d'atteindre ses objectifs annuels, mais souligne que le premier trimestre s'annonçait aussi comme le plus difficile de l'année.



Selon le broker canadien, la dynamique au niveau des ventes est en effet appelée à s'accélérer dans les mois qui viennent avec le lancement de nouveaux produits, notamment dans l'ostéoporose (denosumab).



Mieux, ajoute RBC, le laboratoire suisse s'est montré rassurant quant à l'impact des nouveaux droits de douane, qu'il estime en mesure d'être géré s'il devait effectivement se concrétiser.



Jugeant le marché des biosimilaires séduisant dans une optique de long terme, Sandoz reste de son point de vue le mieux placé pour en bénéficier.



Son objectif de cours de 44 francs suisses fait apparaître un potentiel haussier de 24%.



Le titre avait fini en repli de presque 3% mercredi suite à la parution de ses chiffres d'activité du premier trimestre.





Valeurs associées SANDOZ GROUP 36,420 CHF Swiss EBS Stocks +1,79%