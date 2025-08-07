Sandoz: le titre bondit après un premier semestre solide information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 10:34









(Zonebourse.com) - Sandoz a fait état jeudi d'une hausse plus marquée qu'attendu de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au deuxième trimestre à la faveur de la forte demande pour ses biosimilaires qui devraient l'aider à atteindre ses objectifs annuels.



Le numéro un mondial dans le domaine des médicaments génériques indique que son chiffre d'affaires net s'est élevé à 2,75 milliards de dollars sur la période allant d'avril à juin, soit une croissance de 8% en monnaies locales et de 5% à taux de changes constants.



Le volume contribuant à la croissance à hauteur de huit points de pourcentage, ce qui a plus que compensé un impact négatif de trois points de pourcentage lié l'érosion des prix.



L'augmentation des ventes a été principalement soutenue par l'Europe, qui a bénéficié d'une forte croissance des ventes (+12%, +6% à changes constants) et à la vigueur des biosimilaires, qui représentent désormais 30% du chiffre d'affaires.



Sur l'ensemble du premier semestre, 5le chiffre d'affaires s'est accru de 4% en données publiées comme à taux de changes constants, à 5,23 milliards de dollars, pour un Ebitda 'core' qui a bondi de 20% à changes constants pour atteindre 1,05 milliard de dollars, reflétant une bonne maîtrise des coûts.



Les prévisions pour l'exercice 2025 ont été confirmées, avec une croissance à un chiffre dans la partie moyenne envisagée au niveau du chiffre d'affaires net et une marge d'Ebitda 'core' de l'ordre de 21%, contre 20% à l'issue du premier semestre.



A la Bourse de Zurich, l'action Sandoz grimpait de 8% jeudi matin dans le sillage de cette publication, affichant de loin la plus forte progression de l'indice SMI MID des moyennes capitalisations suisses.





Valeurs associées SANDOZ GROUP 48,950 CHF Swiss EBS Stocks +8,20%