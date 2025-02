Sandoz: lancement commercial de Pyzchiva aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sandoz annonce le lancement commercial aux États-Unis de Pyzchiva, un biosimilaire pour le traitement de certaines maladies inflammatoires chroniques, avec les mêmes indications que son médicament de référence, le Stelara de Johnson & Johnson.



Selon le groupe suisse, le Pyzchiva renforce son portefeuille d'immunologie et augmente l'accès aux produits biologiques pour les patients américains souffrant de maladies inflammatoires chroniques, telles que le psoriasis et le rhumatisme psoriasique



'Répondant à une variété de besoins des patients, Pyzchiva offre une gamme complète d'options de dosage et une stabilité prolongée, y compris la possibilité d'être réfrigéré, par rapport au médicament de référence', ajoute-t-il.



Selon les termes de l'accord avec Samsung Bioepis qui a développé ce biosimilaire, Sandoz a le droit de commercialiser Pyzchiva aux États-Unis, au Canada, dans l'Espace économique européen, en Suisse, au Royaume-Uni et au Brésil.





