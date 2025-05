Sandoz: lance la commercialisation de Pyzchiva en Europe information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 17:38









(CercleFinance.com) - Sandoz annonce le lancement en Europe de Pyzchiva (ustekinumab), premier biosimilaire d'ustekinumab disponible en autoinjecteur.



Développé par Samsung Bioepis, ce traitement s'adresse aux adultes et enfants atteints de psoriasis en plaques, arthrite psoriasique et maladie de Crohn.



L'autoinjecteur Pyzchiva facilite l'administration par une dose automatique précise, réduit la douleur liée aux injections, et offre un design compact avec des options de stockage flexibles, améliorant ainsi l'adhésion au traitement, assure Sandoz.



Pyzchiva est déjà lancé dans 23 pays européens, avec une disponibilité récente en Espagne, et un déploiement prévu dans d'autres pays.



Sandoz commercialise ce biosimilaire en Europe, au Royaume-Uni, au Brésil et aux États-Unis via un accord avec Samsung Bioepis, qui conserve la responsabilité du développement et de la production.







