Sandoz: investit dans un site de biosimilaires en Slovénie information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Sandoz annonce le début de la construction de son nouveau centre de production de biosimilaires stériles à Brnik, en Slovénie, un projet estimé à 440 millions de dollars qui porte les investissements prévus et en cours du groupe dans le pays à plus de 1,1 milliard de dollars d'ici 2029.



' Les biosimilaires constituent le segment à la croissance la plus rapide de notre pipeline, et nous investissons pour répondre à la demande croissante des patients et des systèmes de santé ', a déclaré Richard Saynor, CEO de Sandoz, soulignant l'ambition du groupe de capter une part significative d'un marché estimé à 222 milliards de dollars de brevets arrivant à expiration sur les dix prochaines années.



Le bureau d'analyses interne de Sandoz indique que cette installation de pointe produira des injectables pour le portefeuille actuel et futur de biosimilaires, intégrant préparation, remplissage, assemblage, conditionnement ainsi que des laboratoires de contrôle qualité.





