Sandoz en léger repli, malgré les commentaires positifs d'AlphaValue

Sandoz recule à la Bourse de Zurich en début d'après-midi (-0,76%, à 65,10 francs suisses), malgré une note détaillée et positive d'AlphaValue sur le titre.

Pour les analystes, l'expiration prochaine de nombreux brevets de géants de la pharmacie mondiale devrait profiter à Sandoz : " outre la capacité de produire des copies des médicaments d'origine tombés dans le domaine public, une autre nuance favorise ces acteurs : le marché florissant des biosimilaires, des médicaments similaires (en termes d'efficacité et de tolérance) aux médicaments biologiques d'origine et fabriqués à partir de cellules ou d'organismes vivants", expliquent-ils.

Toujours selon AlphaValue, la multiplication par près de trois du cours de l'action Sandoz depuis son introduction en bourse en octobre 2023, suite à sa scission d'avec Novartis, s'explique par son expertise et sa position dominante dans les biosimilaires.

Actuellement, les génériques représentent 69% des revenus, mais la thèse d'investissement reste centrée sur les biosimilaires (31%).

Les analystes rappellent que la part en valeur des médicaments biologiques est passée d'à peine un cinquième du marché mondial en 2010 à environ 45% aujourd'hui. Cette tendance ne devrait pas s'arrêter là selon AlphaValue, car "les médicaments biologiques offrent souvent une meilleure efficacité, une plus grande précision et moins d'effets secondaires que les médicaments issus de la synthèse chimique. Au cours de la prochaine décennie, environ 320 milliards de dollars de ventes de médicaments biologiques doivent perdre leur exclusivité. AlphaValue prévoit que le marché des biosimilaires (qui pèse actuellement 35 à 40 milliards de dollars) progressera à un taux à deux chiffres à moyen terme.

Les analystes estiment également que Sandoz dispose d'un avantage concurrentiel grâce à ses capacités de développement, de fabrication et de commercialisation de biosimilaires (et même de génériques). Les biosimilaires sont par exemple scientifiquement beaucoup plus complexes que les génériques.

L'autre atout de la société est son expérience au niveau de la commercialisation grâce à la confiance des médecins, des contrats hospitaliers et un réseau de distribution étendu.

Enfin, AlphaValue salue l'exécution opérationnelle depuis la scission d'avec Novartis.

Ces éléments devraient permettre à Sandoz d'atteindre son objectif d'une croissance des ventes à un chiffre moyen et une marge d'Ebitda de 24 à 26% d'ici 2028.

La recommandation des analystes est à réduire, avec une cible de cours de 74,30 francs suisses, soit un potentiel de hausse d'environ 13%.