Sandoz: des mesures pour résoudre le litige antitrust US information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 07:59









(CercleFinance.com) - Sandoz a annoncé aujourd'hui une série de mesures visant à résoudre le litige collectif antitrust américain relatif aux médicaments génériques.



Sandoz a conclu un accord de règlement avec le groupe des plaignants payeurs finaux pour un total de 275 millions USD, qui devrait être payé avant le 31 décembre 2024.



La société a également constitué une provision de 265 millions USD pour les réclamations en suspens déposées par les plaignants opt-out et les procureurs généraux des États.



Le groupe indique qu'il y aura aucun impact sur les prévisions actuelles de Sandoz pour l'année 2024 et à moyen terme.





