Sandoz: chiffre d'affaires de 7,6 MdsE sur 9 mois (+9%)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 2,6 milliards de dollars au troisième trimestre, en croissance de 12% à taux de change constants par rapport au même trimestre de l'année précédente.



'Les biosimilaires ont été le principal moteur de la croissance au cours du trimestre, tandis que les génériques ont bénéficié d'une demande solide. La croissance s'est accélérée dans les deux secteurs' précise le groupe.



Pour les neuf premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires net s'est élevé à 7,6 milliards de dollars, en croissance de 9 % à taux de change constants par rapport à l'année précédente.



'La croissance a été principalement tirée par les biosimilaires, avec une forte demande à la fois pour l'activité de base et pour les nouveaux produits organiques et acquis sur le marché aux États-Unis' indique le groupe.



'Grâce à la forte dynamique de son activité biosimilaires et à la solide demande de génériques, la société relève ses prévisions de chiffre d'affaires net pour l'année 2024 à une croissance à un chiffre élevé à taux de change constants par rapport à l'année précédente (de moyenne à élevée à un chiffre) et confirme ses prévisions de marge d'EBITDA de base d'environ 20 %' indique le groupe.





