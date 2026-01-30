Sandisk s'envole grâce à une forte demande en matière d'intelligence artificielle qui lui permet de réaliser des prévisions exceptionnelles

Les actions de Sandisk SNDK.O ont progressé vendredi, après que la société de stockage de données a prévu un bénéfice et un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre bien supérieurs aux estimations des analystes et qu'elle a prolongé un important accord d'approvisionnement, alimenté par une poussée de la demande de stockage de données induite par l'IA.

Ses actions étaient en hausse de 14,7 % à 616,5 $, après avoir bondi d'environ 160 % en janvier, ce qui en a fait l'une des valeurs les plus performantes de l'indice S&P 500 .SPX .

La société a prévu que le chiffre d'affaires du troisième trimestre fiscal se situerait entre 4,4 et 4,8 milliards de dollars, et que le bénéfice ajusté se situerait entre 12 et 14 dollars par action. Les points médians de ces deux prévisions sont supérieurs aux estimations de 2,77 milliards de dollars et de 4,37 dollars par action, respectivement, selon les données compilées par LSEG.

"Les bénéfices sont supérieurs à la tendance à long terme, mais d'après nos données, il est probable qu'ils le resteront pendant plus d'un an - en fait, tant que la trajectoire de l'IA restera aussi robuste", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une note.

Ses rivaux Western Digital WDC.O , Seagate Technology

STX.O et le géant de l'industrie Micron Technology MU.O ont également affiché des gains importants ces derniers temps, les fabricants de puces mémoires apparaissant comme les gagnants de la course à l'IA jusqu'à présent.

Western Digital a également prévu un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes, bien que ses actions aient baissé de 5,5 %.

Les puces mémoire étant confrontées à une pénurie mondiale aiguë, les entreprises de l'IA et de l'électronique grand public se disputent des stocks de plus en plus réduits, ce qui devrait permettre aux fabricants d'avoir un carnet de commandes pluriannuel.

Les analystes de Morningstar s'attendent à ce que les contraintes d'approvisionnement perdurent au moins jusqu'en 2028, ce qui pourrait générer une croissance significative pour Sandisk.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 3,03 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 6,2 dollars par action pour le deuxième trimestre, dépassant ainsi les estimations.

Sandisk s'est approvisionné en puces flash par le biais d'une coentreprise avec Kioxia Corp au Japon et les sociétés ont déclaré avoir prolongé leur accord d'approvisionnement jusqu'à la fin de 2034, alors qu'il expirait précédemment à la fin de 2029.

Au moins cinq sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de prix sur l'action, le prix de Bernstein de 1 000 dollars étant l'un des plus élevés à Wall Street.