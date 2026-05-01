Sandisk rejoint Western Digital et Seagate pour signaler une forte demande en stockage pour l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anhata Rooprai

Sandisk SNDK.O a annoncé jeudi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations, rejoignant ainsi ses concurrents Western Digital WDC.O et Seagate STX.O pour signaler que les dépenses des entreprises en produits de stockage de données utilisés dans les centres de données d'intelligence artificielle restent solides. L'action Sandisk, qui a progressé d'environ 350 % cette année, a chuté de plus de 6 % en séance prolongée, après une forte hausse des valeurs du stockage liée à l'IA en début de semaine , déclenchée par les prévisions optimistes de Seagate. Western Digital WDC.O , dont l'action a plus que doublé cette année, a également reculé de près de 8 % alors même qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations .

Les perspectives de Western Digital et de Sandisk « ne parviennent pas à susciter l'enthousiasme nécessaire pour maintenir cette dynamique effrénée », a déclaré Michael Ashley Schulman, associé chez Cerity Partners, à propos de la chute des cours.

La croissance explosive de l'IA générative, qui nécessite une puissance de calcul et une capacité de stockage considérables, a stimulé la demande pour les disques SSD haute performance destinés aux entreprises dans les centres de données.

Les systèmes d'IA nécessitent davantage de stockage de données, ce qui stimule la demande en puces de mémoire flash à un rythme que l'offre ne parvient pas à suivre. Cette pénurie permet à Sandisk de pratiquer des prix plus élevés. La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 7,75 et 8,25 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 6,49 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit également un bénéfice ajusté compris entre 30 et 33 dollars par action, supérieur aux estimations de 22,70 dollars.

“Ce trimestre marque un tournant décisif pour Sandisk: notre leadership technologique nous permet de réorienter délibérément notre portefeuille vers les marchés finaux à plus forte valeur ajoutée, avec en tête le segment Datacenter,” a déclaré le directeur général David Goeckeler.

Le chiffre d'affaires du segment Datacenter de la société, qui comprend des solutions de stockage sur mémoire flash haute capacité, a plus que triplé au troisième trimestre pour atteindre 1,47 milliard de dollars.

La société a annoncé une hausse de 97 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 5,95 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,70 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s'est établi à 23,41 dollars par action, contre des estimations de 14,54 dollars par action.