Sandisk prévoit un trimestre supérieur aux attentes grâce à la demande en mémoire pour l'IA

Sandisk a publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures aux attentes, soutenues par la forte demande en puces mémoire destinées aux centres de données d'intelligence artificielle. Malgré ces perspectives, l'action recule de 6% après la clôture de Wall Street, les investisseurs restant prudents après la forte envolée du titre cette année.

Sandisk prévoit un chiffre d'affaires compris entre 10,30 et 10,80 milliards de dollars au premier trimestre, soit un point médian supérieur au consensus des analystes de 10,47 milliards de dollars. Le groupe anticipe également un bénéfice ajusté compris entre 44 et 46 dollars par action, au-dessus des attentes du marché. Malgré ces perspectives favorables, l'action cède plus de 6% après la clôture de Wall Street, après avoir été multipliée par plus de cinq depuis le début de l'année.

La croissance de Sandisk continue d'être portée par la forte demande en SSD pour les entreprises et en puces de mémoire flash destinées aux centres de données, stimulée par le développement de l'intelligence artificielle générative. Au quatrième trimestre, les revenus de cette activité ont plus que doublé par rapport au trimestre précédent, à 2,98 milliards de dollars, confirmant la montée en puissance du groupe depuis sa séparation d'avec Western Digital au début de 2025.

Au quatrième trimestre, Sandisk a réalisé un chiffre d'affaires de 8,97 milliards de dollars, supérieur aux 8,39 milliards attendus par les analystes, tandis que son bénéfice ajusté a atteint 39,25 dollars par action, contre un consensus de 34,45 dollars. L'entreprise a également signé cinq nouveaux contrats depuis avril, dont trois avec de nouveaux clients, et a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 14 milliards de dollars, portant son autorisation totale restante à 15,5 milliards de dollars.