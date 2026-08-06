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SanDisk prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à la demande liée à l'IA
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 03:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du cours de l'action, ajout d'une citation tirée d'une interview du directeur général) par Anhata Rooprai et Stephen Nellis

SanDisk SNDK.O a annoncé mercredi un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations, misant sur la hausse de la demande pour ses puces mémoire utilisées dans les centres de données dédiés à l’IA. L'action de la société basée à Milpitas, en Californie, a chuté de près de 8% en séance prolongée, après que le point médian de ses prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours a dépassé les estimations de LSEG mais s'est révélé inférieur aux prévisions d'autres fournisseurs de données. Cette baisse fait également suite à une hausse de près de 470% du cours de l'action depuis le début de l'année. Dans un entretien accordé à Reuters, le directeur général David Goeckeler a déclaré que la société avait réorienté ses ventes vers des contrats d’achat à long terme, plutôt que trimestriels. SanDisk a précisé que la durée médiane de ces contrats était désormais de quatre ans.

La société a conclu huit contrats avec six clients, pour une valeur d’au moins 93,9 milliards de dollars. Au cours de son exercice fiscal se terminant en juillet 2027, la moitié de sa production sera vendue dans le cadre de ces contrats, et au cours de l’exercice 2028, les deux tiers de la production de SanDisk le seront également. “C’est à des années-lumière de là où nous en étions il y a seulement trois trimestres,” a déclaré M. Goeckeler.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La société prévoit un chiffre d’affaires pour le premier trimestre compris entre 10,30 et 10,80 milliards de dollars, dont la valeur médiane est supérieure à l’estimation moyenne des analystes de 10,47 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéficetrimestriel ajustédevrait se situer entre 44 et 46 dollars par action, soit au-dessus des estimations de 43,12 dollars.

* La croissance rapide de l’IA générative a stimulé la demande pour les disques SSD d’entreprise et les puces de mémoire flash de SanDisk, les centres de données ayant besoin de davantage de capacité de stockage et de calcul.

* Le chiffre d’affaires de la société lié aux centres de données au quatrième trimestre a plus que doublé par rapport au troisième trimestre pour atteindre 2,98 milliards de dollars, couronnant ainsi une année solide pour l’entreprise depuis sa scission d’avec Western Digital WDC.O début 2025.

* SanDisk a annoncé un chiffre d’affaires de 8,97 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant les estimations qui s’élevaient à 8,39 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s’est établi à 39,25 dollars par action, dépassant les estimations de 34,45 dollars.

* La société a indiqué avoir signé cinq accords supplémentaires dans le cadre de son nouveau modèle économique depuis avril, dont trois avec de nouveaux clients et deux prolongations de contrats existants.

* Le conseil d'administration de SanDisk a approuvé un programme supplémentaire de rachat d'actions de 14 milliards de dollars, portant ainsi le montant total de l'autorisation de rachat restante à 15,5 milliards de dollars.

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