Sandisk : les profits s'envolent grâce à l'IA, mais Wall Street reste de marbre

Sandisk évolue proche de l'équilibre dans les échanges après-Bourse jeudi, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le fabricant américain de mémoires flash NAND et de solutions de stockage SSD profite pleinement de la flambée des prix des mémoires, alimentée par la demande des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.

Son chiffre d'affaires a bondi de 378 % sur un an et de 23 % en séquentiel, à 11,03 MdsUSD, contre 10,72 MdsUSD attendus. Le bénéfice ajusté par action atteint 49,51 dollars, dépassant également le consensus de 46,67 dollars, tandis que la marge opérationnelle ajustée progresse à 80,4 %, contre 79,2 % au trimestre précédent.

Cette performance repose principalement sur les centres de données, dont les revenus ont bondi de 61 % en séquentiel, à 4,8 MdsUSD, représentant désormais près de 44 % de l'activité. À l'inverse, les ventes de solutions destinées aux appareils électroniques et industriels (Edge) ralentissent nettement, avec une progression de seulement 7 %, tandis que celles des produits grand public chutent de 29 %. Cette divergence illustre un marché de la mémoire de plus en plus polarisé entre la vigueur des investissements dans l'IA et la faiblesse de la consommation traditionnelle.

Pour le trimestre en cours, Sandisk prévoit un chiffre d'affaires compris entre 12,2 et 12,6 MdsUSD et un bénéfice ajusté par action de 55 à 57 dollars. Ces perspectives favorables n'effacent toutefois pas certaines interrogations sur la pérennité des marges, alors que la croissance séquentielle ralentit et que le groupe communique moins précisément sur l'évolution des prix et des volumes. Le free cash-flow ajusté progresse de 13 %, mais sa marge recule de 56,2 % à 51,6 %.