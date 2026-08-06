SanDisk et Western Digital pèsent sur le secteur des semi-conducteurs, les attentes élevées éclipsant des résultats solides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs du secteur du stockage de données ont chuté jeudi lors des échanges avant l'ouverture, après que les résultats trimestriels de SanDisk et Western Digital n'ont pas réussi à maintenir la dynamique d'un secteur devenu l'un des plus prisés de Wall Street cette année.

L'action Sandisk SNDK.O a perdu 9,2 % pour s'établir à 1 226,04 dollars, tandis que celle de Western Digital WDC.O a chuté de 14,6 % et s'échangeait en fin de séance à 443,3 dollars.

Après la clôture mercredi, Sandisk et Western Digital ont toutes deux annoncé un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations compilées par LSEG, mais inférieur aux attentes élevées du marché .

Cette réaction souligne la barre très haute placée pour les valeurs phares de l’IA sur le marché après des hausses spectaculaires cette année, où même des résultats solides et des prévisions optimistes ne parviennent pas à satisfaire les investisseurs.

Sandisk a vu son cours multiplié par plus de cinq cette année et celui de Western Digital a plus que triplé, les investisseurs pariant que les fabricants de solutions de stockage de données et de puces mémoire pourraient figurer parmi les principaux bénéficiaires de la frénésie de dépenses des géants de la tech en matière d’IA.

Sandisk et Western Digital ont tous deux largement surpassé la hausse de près de 70 % de l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX et celle de 12,8 % de l’indice de référence S&P 500 .SPX .

Une pénurie mondiale de puces mémoire haut de gamme a entraîné une forte hausse des prix des puces, remplissant ainsi les caisses des acteurs du secteur.

Mais alors même que la demande en composants pour les centres de données dédiés à l’IA ne montre guère de signes d’essoufflement, les investisseurs sanctionnent les entreprises au moindre signe laissant entrevoir une normalisation de la croissance.

UNE DEMANDE SOLIDE, MAIS UN SCÉPTICISME QUI POURRAIT PERSISTER

La société de courtage RBC Capital Markets a déclaré que, bien que les contrats à long terme de SanDisk avec ses clients contribuent à améliorer la visibilité sur ses activités, elle s’attend à ce que « le scepticisme des investisseurs persiste ».

Les marges pourraient être proches de leurs sommets et la hausse des prix s’atténue, a précisé la société de courtage.

SanDisk prévoit un chiffre d’affaires compris entre 10,3 et 10,8 milliards de dollars pour le premier trimestre, tandis que Western Digital table sur un chiffre d’affaires de 4,1 milliards de dollars, à plus ou moins 100 millions de dollars, pour le premier trimestre.

Son concurrent Seagate Technology STX.O a reculé de 3,6 %. Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O , qui s’est hissé au sommet du secteur après avoir dépassé les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière fin mai, a perdu 3,7 %.

Les actions de SK Hynix SKHY.O cotées aux États-Unis ont chuté de 6,2 %. Intel INTC.O a reculé de 1,2 %, AMD AMD.O a perdu 1 % et Marvell Technology MRVL.O a cédé 1,1 %.

Les analystes estiment toutefois que la demande des centres de données continuera de soutenir ces entreprises. Chez Sandisk, le chiffre d’affaires lié aux centres de données a progressé de plus de 400 % en 2026 par rapport à 2025. Il a doublé au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre.