Sandisk et Western Digital, leaders du stockage de données, en baisse malgré des prévisions optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Sandisk SNDK.O recule de près de 9%, Western Digital WDC.O perd plus de 13% en pré-ouverture, malgré des prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieures aux estimations de Wall Street

** Les actions subissent des pressions après des hausses massives depuis le début de l'année, Sandisk ayant progressé d'environ 469% et WDC d'environ 201%, contre une hausse de 13,4% pour le Nasdaq .IXIC

** Sandisk prévoit un chiffre d'affaires pour le premier trimestre compris entre 10,30 et 10,80 milliards de dollars , supérieur à l'estimation des analystes de 10,47 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** WDC prévoit un chiffre d’affaires de 4,1 milliards de dollars pour le premier trimestre, à ± 100 millions de dollars près, contre une estimation des analystes de 4,04 milliards de dollars

** Les deux sociétés continuent de bénéficier d’une forte demande en centres de données alimentée par l’IA

** Les analystes de J.P. Morgan estiment que le ralentissement à court terme des expéditions de WDC est lié à des transitions de produits, et non à un affaiblissement de la demande en IA, tandis que l’extension des contrats d’approvisionnement à long terme de Sandisk lui assure une meilleure visibilité et des résultats moins soumis aux fluctuations conjoncturelles

** SNDK réoriente son modèle économique vers des contrats d’achat à long terme afin d’accroître la visibilité de son chiffre d’affaires; son directeur général indique que la moitié de la production de l’exercice 2027 est déjà vendue dans le cadre de ces contrats