SanDisk et Western Digital annoncent des chiffres d'affaires supérieurs aux prévisions ; leurs actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** Les actions des sociétés de stockage IA Sandisk SNDK.O et Western Digital WDC.O reculent de 7 % à 8 % en séance prolongée

** WDC prévoit un chiffre d'affaires de 3,65 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, à 100 millions de dollars près, contre une estimation de 3,46 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** SNDK prévoit un chiffre d'affaires compris entre 7,75 et 8,25 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 6,49 milliards de dollars

** Les actions de WDC ont progressé de plus de 150 % et celles de SNDK ont bondi de 361 % depuis le début de l'année