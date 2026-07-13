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Sandisk : -12%, retombe sous 1 700 USD, E/T/E en formation
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 19:10

Vague de prises de bénéfices sur les spécialistes des mémoires (lourd repli de -9% de la bourse de Séoul ce matin) et Sandisk rechute de -12%.

Le titre retombe sous 1.700$, sous sa MM50 et une E/T/E est en formation (1.860/.2.235/1.915 USD) : un signal baissier serait validé sous la "ligne de cou" qui se situe vers 1.620 USD

Le premier objectif serait le comblement du "gap" des 1.275 USD du 4 mai, puis la MM100 qui gravite vers 1.225 USD... puis le "gap" des 1.189 USD du 1er mai.

Valeurs associées

SANDISK
1 686,3700 USD NASDAQ -11,98%
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