Sandisk : -12%, retombe sous 1 700 USD, E/T/E en formation

Vague de prises de bénéfices sur les spécialistes des mémoires (lourd repli de -9% de la bourse de Séoul ce matin) et Sandisk rechute de -12%.

Le titre retombe sous 1.700$, sous sa MM50 et une E/T/E est en formation (1.860/.2.235/1.915 USD) : un signal baissier serait validé sous la "ligne de cou" qui se situe vers 1.620 USD

Le premier objectif serait le comblement du "gap" des 1.275 USD du 4 mai, puis la MM100 qui gravite vers 1.225 USD... puis le "gap" des 1.189 USD du 1er mai.