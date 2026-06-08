Sanchez prend la tête dans un scrutin présidentiel serré au Pérou, tandis que les marchés boursiers reculent

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* Les Péruviens ont voté dimanche; les résultats définitifs sont attendus d'ici juillet

* Selon le décompte officiel, Sanchez recueille 50,02 % des voix et Fujimori 49,98 %

(Réécriture avec Sanchez en tête et commentaires de Sanchez au paragraphe 4) par Alexander Villegas et Marco Aquino

Le député de gauche Roberto Sanchez a pris une légère avance sur la conservatrice Keiko Fujimori dans la course à la présidence du Pérou lundi, alors que le dépouillement officiel des votes se poursuivait pour la deuxième journée consécutive, entraînant une baisse des marchés et des actions minières. Avec environ 94 % des votes dépouillés, Sanchez est passé à 50,01%, tandis que Fujimori est tombée à 49,99%. Les électeurs ont voté dimanche dans le cadre d'une élection marquée par un glissement vers la droite en Amérique latine .

Fujimori était en tête dans les premiers résultats et les sondages à la sortie des urnes, mais Sanchez a regagné du terrain depuis dimanche soir au fur et à mesure du dépouillement, alors que les bulletins des régions rurales du Pérou continuent d'être comptés.

“Nous sommes confiants et optimistes, mais nous attendrons les résultats définitifs”, a déclaré Sanchez lundi, s'adressant aux journalistes au Congrès quelques instants avant que la tendance ne s'inverse. “La prochaine étape consiste à œuvrer pour le pays, car l'instabilité politique du Pérou doit cesser.”

Plus tôt dans la journée, devant son domicile à Lima lundi, Fujimori s'est dite sereine et a appelé à la patience.

“Nous allons attendre jusqu’au dernier vote, et c’est ce que j’espère que tous les Péruviens feront. J’ai beaucoup d’espoir”, a déclaré Mme Fujimori. Plusieurs bureaux de vote internationaux n’ont pas encore été dépouillés, et les résultats devraient être favorables à Mme Fujimori.

Sanchez a promis une refonte en profondeur du système économique péruvien, qui s'est révélé résilient malgré les troubles politiques du pays.

Les actions des entreprises péruviennes cotées aux États-Unis étaient en baisse. Le titre de la société minière Buenaventura a reculé de 1,7%, tandis que Credicorp a perdu 5,9%. Intercorp Financial Services a baissé de 0,3% et l’ETF iShares MSCI Peru and Global Exposure a reculé de 1,1%.

“Les marchés n'aiment jamais l'incertitude, et ce résultat serré risque d'exercer une pression sur les actifs péruviens”, a déclaré Alexander Robey, gestionnaire de portefeuille spécialisé dans la dette des marchés émergents chez Allianz Global Investors, ajoutant que les marchés avaient fini par privilégier une victoire de Fujimori ces dernières semaines.

“Nous nous attendons à des pressions sur les marchés péruviens jusqu’à ce que le scrutin soit définitivement clos. Plus précisément, si Roberto Sanchez l’emporte, nous prévoyons que les investisseurs intégreront une prime de risque plus élevée – des spreads de crédit plus larges, des rendements obligataires locaux plus élevés et un sol péruvien plus faible”, a déclaré M. Robey. Outre les modifications constitutionnelles, Sanchez a proposé de réformer les grandes concessions minières. Le Pérou est le troisième producteur mondial de cuivre et un important producteur d’or, d’argent et de zinc.

Fujimori disposait d’une légère avance dans les sondages à la sortie des urnes et les premiers résultats, mais son avance s’est amenuisée à mesure que le dépouillement touchait à sa fin.

Un premier décompte réalisé au Pérou par l'institut de sondage Ipsos, qui a prédit avec précision les résultats des élections précédentes, donnait M. Sanchez en tête avec 50,3% des voix contre 49,7% pour Mme Fujimori. Les représentants d'Ipsos ont déclaré que le résultat restait trop serré pour être définitivement arrêté.

L'autorité électorale péruvienne, l'ONPE, a indiqué que le dépouillement complet devrait être achevé d'ici juillet.

Fujimori, qui avait auparavant tenté de se distancier des politiques autoritaires et répressives de son père, a remporté le premier tour en avril en s'appuyant sur son héritage.

Les électeurs péruviens ont exprimé leur inquiétude face à la criminalité. Les taux d'homicides et d'extorsion ont grimpé en flèche, entraînant des manifestations généralisées et la destitution de l'ancienne présidente Dina Boluarte.

Les troubles politiques au Pérou ont entraîné un véritable tourniquet de présidents. Le vainqueur de l'élection deviendra le neuvième président du Pérou au cours de la dernière décennie. Le Congrès a destitué trois présidents au cours des cinq dernières années.

C'est la quatrième fois que Fujimori se présente au second tour de l'élection présidentielle. En 2021, elle avait perdu face à Pedro Castillo avec environ 45 000 voix d'écart, soit un peu plus de 0,2%.

Le Chili, l'Argentine, le Costa Rica et l'Équateur ont tous élu des présidents de droite lors de leurs dernières élections, et la Bolivie a mis fin à deux décennies de régime socialiste lors du scrutin présidentiel de l'année dernière.