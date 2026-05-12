Samuel Altman, le directeur d'OpenAI, témoignera mardi dans le cadre du procès opposant OpenAI à Elon Musk

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Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, comparaîtra mardi et mercredi, a indiqué le tribunal californien, dans le cadre d'un bras de fer entre géants de la tech lié au procès intenté par Elon Musk contre l'entreprise.

Le procès, qui en est à sa troisième semaine, pourrait déterminer l'avenir d'OpenAI et de sa direction, à un moment où la société a levé des centaines de milliards de dollars auprès de grandes entreprises technologiques et d'investisseurs, cherchant à développer sa puissance de calcul en vue d'une introduction en bourse potentielle d'un trillion de dollars.

Musk allègue dans sa plainte qu'Altman et la start-up spécialisée dans l'IA l'ont persuadé de donner 38 millions de dollars à l'organisation à but non lucratif OpenAI , pour que celle-ci abandonne ensuite sa mission caritative au service de l'humanité et devienne une société à but lucratif. OpenAI affirme que Musk était au courant du projet de transformation en société à but lucratif, mais qu'il souhaitait en garder le contrôle.

Cette confrontation a suscité un vif intérêt dans toute la Silicon Valley et au-delà, les témoignages se concentrant parfois sur la personnalité et le style de direction des deux hommes. L'ancien directeur scientifique d'OpenAI, Ilya Sutskever , a témoigné lundi qu'il avait passé environ un an à rassembler des preuves pour le conseil d'administration du créateur de ChatGPT, démontrant par exemple qu'Altman avait fait preuve d'un “comportement mensonger systématique”.

Plusieurs autres témoins clés, dont des dirigeants actuels et anciens d’OpenAI, ont témoigné jusqu’à présent dans le cadre du procès, parmi lesquels le président Greg Brockman , l’ancienne directrice technique d’OpenAI Mira Murati et Shivon Zilis, ancienne membre du conseil d’administration d’OpenAI qui est également la mère de quatre des enfants de Musk.

Musk, qui demande la destitution d'Altman et de Brockman de leurs fonctions, a déclaré qu'OpenAI était son idée avant que les dirigeants ne s'en emparent , affirmant que son financement d'OpenAI était “spécifiquement destiné à une œuvre caritative”.

Musk a également déclaré que, bien qu’il ait eu connaissance des premières discussions visant à transformer OpenAI en une société à but lucratif, Altman l’avait rassuré en lui affirmant qu’elle resterait une organisation à but non lucratif.