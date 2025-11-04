Samsung SDI discute de la possibilité de fournir des batteries ESS à Tesla, mais rien n'est décidé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société sud-coréenne Samsung SDI 006400.KS envisage de fournir des batteries ESS (Energy Storage System) à Tesla TSLA.O dans le cadre d'une commande d'une valeur d'environ 3 000 milliards de wons (2,11 milliards de dollars) ou plus, mais rien n'a été décidé, a déclaré le fabricant de batteries dans un document réglementaire mardi.

Le journal sud-coréen Korea Economic Daily a déclaré lundi que Samsung SDI avait conclu un accord pour fournir à Tesla des batteries ESS sur une période de trois ans.

Tesla n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.