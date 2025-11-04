Samsung reçoit un verdict de 191,4 millions de dollars de la part d'un jury américain dans un procès sur les brevets OLED et envisage de faire appel

Samsung Electronics 005930.KS doit au propriétaire du brevet Pictiva Displays 191,4 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir enfreint deux brevets américains couvrant la technologie des diodes électroluminescentes organiques, a déclaré lundi un jury du tribunal fédéral du Texas.

Pictiva a convaincu le jury qu'une large gamme d'appareils Samsung viole les droits de brevet de Pictiva sur la technologie permettant d'améliorer la résolution, la luminosité et l'efficacité énergétique des écrans OLED.

Angela Quinlan, directrice générale de Pictiva, a déclaré dans un communiqué que le verdict "valide la force de la propriété intellectuelle de Pictiva".

Samsung Electronics a déclaré qu'elle ferait appel.

"Nous avons l'intention de faire appel du verdict concernant les deux brevets. Nous avons déjà déposé une demande d'invalidation des brevets concernés, qui est actuellement examinée par l'Office américain des brevets et des marques", a déclaré la société dans un communiqué.

Ce verdict est l'une des nombreuses récompenses importantes récemment obtenues par des titulaires de brevets poursuivant Samsung devant le même tribunal de Marshall, au Texas, au sujet de la technologie contenue dans ses appareils.

La société irlandaise Pictiva, filiale de la société de licence de brevets Key Patent Innovations, possède des centaines de brevets couvrant la technologie OLED inventée par la société de photonique OSRAM OSRn.H au début des années 2000.

Pictiva a allégué dans son action en justice 2023 que les smartphones Galaxy de Samsung, les téléviseurs, les ordinateurs, les appareils connectés portables et d'autres produits intègrent la technologie de Pictiva pour améliorer les écrans OLED. Samsung a nié ces allégations et soutenu que les brevets n'étaient pas valables.