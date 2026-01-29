Samsung prévoit une forte demande en matière d'IA après avoir triplé ses bénéfices pour atteindre un niveau record

Bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre: 20 trillions de wons contre 6,5 trillions de wons un an plus tôt

Le bénéfice de l'activité des puces monte en flèche à 16,4 trillions de wons

Samsung estime que l'essor de l'IA est à l'origine de conditions de marché favorables au 1er trimestre

Mais la flambée des prix des puces nuit à l'activité mobile

Samsung Electronics 005930.KS a déclaré que son bénéfice d'exploitation avait plus que triplé pour atteindre un niveau record au quatrième trimestre et prévoit une forte demande de puces à l'avenir, alors que la course à l'intelligence artificielle restreint l'offre de puces et fait grimper les prix.

Les résultats soulignent le pouvoir de fixation des prix du premier fabricant mondial de puces mémoire, dont la croissance des bénéfices devrait s'accélérer ce trimestre.

"L'essor actuel de l'intelligence artificielle devrait continuer à créer des conditions de marché favorables dans l'ensemble du secteur au premier trimestre 2026, a déclaré Samsung dans un communiqué.

Cependant, il a averti que la hausse des prix des puces mémoire pèse sur ses activités de smartphones et d'écrans et a mis en garde contre d'autres risques persistants, tels que les tarifs douaniers mondiaux.

Les actions de Samsung, qui ont grimpé de près de 40 % cette année, ont augmenté de 1,2 % dans les échanges de la matinée, tandis que les actions de son rival SK Hynix ont grimpé de 3,7 %.

Samsung a enregistré un bénéfice d'exploitation de 20 000 milliards de wons (13,98 milliards de dollars) pour la période d'octobre à décembre, conformément à son estimation de 20 000 milliards de wons et en hausse par rapport aux 6,49 000 milliards de wons enregistrés un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise sud-coréenne a augmenté de 24 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 93,8 billions de wons au cours du trimestre.

Le bénéfice d'exploitation du secteur des puces de Samsung, sa principale vache à lait, a bondi de 470 % pour atteindre un niveau record de 16 400 milliards de wons au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice du secteur de la téléphonie mobile a baissé de 10 % pour atteindre 1 900 milliards de wons, en raison de l'augmentation des prix des puces.

"L'augmentation du prix des mémoires devrait s'accélérer au cours de ce trimestre et devrait créer des surprises au niveau des bénéfices, tandis que le fardeau du coût des mémoires va s'intensifier pour les activités mobiles", a déclaré Sohn In-joon, analyste chez Heungkuk Securities.

Il s'attend à ce que les bénéfices de Samsung soient multipliés par cinq pour atteindre environ 35 000 milliards de wons au cours du trimestre actuel, par rapport à l'année précédente.

LES TÉLÉPHONES PORTABLES SONT CONFRONTÉS À DES PROBLÈMES DE MÉMOIRE

Samsung a déclaré que son activité de téléphonie mobile devrait être confrontée à des pressions croissantes sur les coûts cette année. Le co-PDG de Samsung, TM Roh, a décrit la pénurie aiguë de puces comme " sans précédent " dans une interview avec Reuters, ajoutant qu'il n'excluait pas d'augmenter les prix.

"La manière dont la division défendra ses marges au cours de l'année sera un élément clé", a déclaré Ko Yeongmin, analyste chez Daol Investment & Securities.

L'entreprise d'affichage s'attend également à ce que la demande de smartphones s'affaiblisse au cours du trimestre actuel, alors que les prix montent en flèche en raison de la pénurie de puces mémoire, et elle prévoit que les clients demanderont des réductions de prix.

Le bénéfice de l'activité écrans a plus que doublé pour atteindre 2 000 milliards de wons grâce aux ventes importantes de la série iPhone 17 de son principal client Apple AAPL.O .

PUCES HBM POUR NVIDIA

Samsung Electronics a déclaré jeudi qu'elle était en bonne voie pour commencer à livrer ses puces HBM () de prochaine génération, ou HBM4, au cours du trimestre actuel. Les analystes s'attendent à ce que les puces soient initialement livrées à Nvidia NVDA.O .

Samsung a essayé de rattraper son rival SK Hynix

000660.KS , l'un des principaux fournisseurs de puces de mémoire avancées essentielles pour les accélérateurs d'IA de Nvidia, après avoir été confronté à des retards d'approvisionnement qui ont affecté ses bénéfices et le cours de son action l'année dernière.

SK Hynix a déclaré jeudi que la production à grande échelle de sa mémoire HBM de nouvelle génération était en cours pour répondre aux demandes des clients, après avoir enregistré des bénéfices au quatrième trimestre qui ont plus que doublé pour atteindre un niveau record.

La course à la construction d'infrastructures d'intelligence artificielle a incité les fabricants de puces à réorienter leur capacité de production vers la mémoire à large bande passante pour les serveurs d'intelligence artificielle, réduisant ainsi l'offre de puces de mémoire conventionnelles, qui sont utilisées non seulement dans les smartphones et les PC, mais aussi de plus en plus dans les centres de données.

Les fabricants de puces mémoire augmentent leurs prix de manière agressive, "enhardis et confiants - et adoptant une approche 'payer ou laisser' - parce que la demande est amplement robuste et qu'ils ne peuvent pas la satisfaire entièrement", a déclaré Tobey Gonnerman, président du distributeur de semi-conducteurs Fusion Worldwide.

"Ils sont dans la position enviable de pouvoir dicter les prix, les conditions, etc. plus que jamais", a-t-il ajouté.

(1 $ = 1 430,3000 wons)