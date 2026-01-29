Samsung prévoit une forte demande en IA après avoir triplé son bénéfice pour atteindre un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre: 20 000 milliards de wons contre 6 500 milliards de wons un an plus tôt

*

Le bénéfice de l'activité des puces monte en flèche à 16 400 milliards de wons

*

Samsung voit l'essor de l'IA favoriser les conditions de marché au 1er trimestre

(Ajouter les commentaires des analystes) par Hyunjoo Jin et Joyce Lee

Samsung Electronics 005930.KS a déclaré que son bénéfice d'exploitation avait plus que triplé pour atteindre un niveau record au quatrième trimestre et qu'il prévoyait une forte demande de puces à l'avenir, la course à l'intelligence artificielle limitant l'offre de puces et augmentant les prix.

Les résultats soulignent le pouvoir de fixation des prix du premier fabricant mondial de puces mémoire, dont la croissance des bénéfices devrait s'accélérer cette année.

"Le boom actuel de l'intelligence artificielle devrait continuer à créer des conditions de marché favorables dans l'ensemble de l'industrie au premier trimestre 2026, a déclaré Samsung dans un communiqué.

Cependant, il a averti que la hausse des prix des puces mémoire pèse sur ses activités de smartphones et d'écrans et a mis en garde contre d'autres risques persistants, tels que les tarifs douaniers mondiaux.

La société sud-coréenne a enregistré un bénéfice d'exploitation de 20 000 milliards de wons (13,98 milliards de dollars) pour la période d'octobre à décembre, conformément à son estimation de 20 000 milliards de wons et en hausse par rapport aux 6 490 milliards de wons enregistrés un an plus tôt.

Elle a déclaré un chiffre d'affaires de 93 800 milliards de wons pour le trimestre, en hausse de 24 % par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice d'exploitation de l'activité "puces" de Samsung, sa principale vache à lait, a bondi de 470 % pour atteindre un niveau record de 16 400 milliards de wons au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice de l'activité "téléphones mobiles", qui a subi la pression de la hausse des prix des puces, a reculé à 1 900 milliards de wons.

Samsung a déclaré que son activité de téléphonie mobile devrait être confrontée à des pressions croissantes en matière de coûts cette année. Le codirecteur général de Samsung, TM Roh, a qualifié la grave pénurie de puces de "sans précédent" dans une interview accordée à Reuters, ajoutant qu'il n'excluait pas d'augmenter les prix.

Le bénéfice de son activité d'affichage a plus que doublé pour atteindre 2 000 milliards de wons, grâce aux ventes importantes de la série iPhone 17 de son principal client Apple

AAPL.O .

L'entreprise s'attend à ce que la demande de smartphones s'affaiblisse au cours du trimestre actuel en raison de la flambée des prix due à la pénurie de puces mémoire, et prévoit que les clients demanderont des réductions de prix.

PUCES HBM POUR NVIDIA

Samsung Electronics a déclaré jeudi qu'il était en bonne voie pour commencer à livrer ses puces de mémoire à large bande passante de nouvelle génération (HBM), ou HBM4, au cours du trimestre actuel. Les analystes s'attendent à ce que les puces soient initialement livrées à Nvidia NVDA.O .

Samsung a essayé de rattraper son rival SK Hynix

000660.KS , l'un des principaux fournisseurs de puces de mémoire avancées essentielles pour les accélérateurs d'IA de Nvidia, après avoir été confronté à des retards d'approvisionnement qui ont affecté ses bénéfices et le cours de son action l'année dernière.

SK Hynix a déclaré jeudi que la production à grande échelle de sa mémoire HBM de nouvelle génération était en cours pour répondre aux demandes des clients, après avoir enregistré des bénéfices au quatrième trimestre qui ont plus que doublé pour atteindre un record. (1 $ = 1 430,3000 wons)