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Samsung prévoit que la pénurie de puces se prolongera jusqu'en 2028 ; son cours de bourse bondit de 8 %
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 05:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter les commentaires de Samsung sur les accords de licence à long terme (LTA)

* La flambée des prix des puces mémoire profite à Samsung, mais nuit à sa division téléphonie

* Bénéfice de la division puces: 89 000 milliards de wons, soit plus de 250 fois plus qu'auparavant

* La division mobile enregistre une perte pour la première fois

* L'action Samsung progresse jusqu'à 8 %

par Hyunjoo Jin, Heekyong Yang et Joyce Lee

Samsung Electronics 005930.KS a déclaré jeudi s’attendre à ce que la pénurie de puces s’aggrave et se prolonge jusqu’en 2028,après avoir annoncé une multiplicationpar plus de 250 de son bénéfice lié aux puces, contredisant ainsi les craintes d s des investisseurs selon lesquelles les dépenses effrénées des grandes entreprises technologiques en matière d’IA pourraient ralentir et freiner la croissance.

Les actions du premier fabricant mondial de puces mémoire ont bondi de près de 8 % après que l’entreprise a dévoilé les détails de ses contrats d’approvisionnement à long terme en puces mémoire avec de grandes entreprises technologiques et annoncé son intention de redresser « dans un avenir proche » son activité de fonderie, actuellement déficitaire.

« La pénurie d’approvisionnement en 2027 devrait s’aggraver par rapport à cette année, et elle devrait se poursuivre en 2028 », a déclaré Jaejune Kim, vice-président exécutif de la division mémoire de Samsung, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes. Il a indiqué que Samsung avait signé des accords d’approvisionnement à long terme avec les cinq plus grandes entreprises mondiales de centres de données et était sur le point de conclure des accords avec cinq autres grandes entreprises, sans toutefois révéler leurs noms. Il a précisé que ces contrats à long terme s’étendraient sur au moins cinq ans et représenteraient 60 % à 70 % de sa capacité totale à plus long terme, ajoutant qu’ils comprenaient des paiements initiaux et des prix planchers visant à couvrir les risques liés à ses investissements en capital.

« Les commentaires de la direction lors de la conférence téléphonique ont été meilleurs que prévu, et il s’agit de l’une des conférences les plus rassurantes que nous ayons entendues depuis un certain temps », a déclaré Ryu Young-ho, analyste senior chez NH Investment & Securities. Cette annonce fait suite à une forte baisse ces derniers mois, les valeurs du secteur des puces ayant perdu de leur élan en raison des inquiétudes des investisseurs concernant le financement du déploiement des infrastructures d’IA et la concurrence chinoise, qui pourrait peser sur les bénéfices du secteur.

« Au second semestre 2026, la division Mémoire prévoit une demande soutenue, principalement axée sur les serveurs, grâce à la poursuite des investissements dans les infrastructures d’IA et à l’adoption plus large de l’IA agentique », a déclaré Samsung dans un communiqué.

« Cela devrait maintenir une situation de pénurie sur le marché, malgré un ralentissement partiel de la demande dans les secteurs de la téléphonie mobile et des PC. » La division semi-conducteurs de Samsung a enregistré un bénéfice d’exploitation de 89,2 000 milliards de wons (61,7 milliards de dollars) au deuxième trimestre, soit plus de 250 fois plus qu’un an auparavant.

Cependant, cette flambée des prix des puces a pénalisé la division mobile de Samsung, qui a enregistré une perte de 700 milliards de wons, son premier trimestre dans le rouge.

« Les puces qui enrichissent une partie de Samsung nuisent désormais à l’autre, exposant le groupe plus que jamais aux fluctuations des prix de la mémoire et à la pérennité de la demande des hyperscalers », a déclaré Josh Gilbert, analyste chez eToro. Samsung a annoncé un résultat d’exploitation d’ s de 89 500 milliards de wons (61,98 milliards de dollars) pour la période d’avril à juin, ce qui correspond à ses prévisions de 89 400 milliards de wons et représente une hausse par rapport aux 4 680 milliards de wons enregistrés un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise sud-coréenne a bondi de 130 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 171 500 milliards de wons au cours du trimestre. SK Hynix, le rival local de Samsung, a annoncé mercredi des résultats trimestriels exceptionnels , mais qui n’ont pas répondu aux attentes élevées des investisseurs. L’entreprise a fait part de son intention d’augmenter ses dépenses d’investissement d’environ 50 % cette année afin de répondre à la demande croissante en matière d’intelligence artificielle.

(1 $ = 1 446,2700 wons)

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