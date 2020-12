Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Samsung pourrait arrêter la production du smartphone Galaxy Note-sources Reuters • 01/12/2020 à 09:43









SAMSUNG POURRAIT ARRÊTER LA PRODUCTION DU SMARTPHONE GALAXY NOTE SEOUL (Reuters) - Samsung Electronics pourrait arrêter l'année prochaine la production de son smartphone Galaxy Note, a-t-on appris de sources au fait du dossier, la demande pour les modèles haut de gamme étant en forte baisse dans un contexte de pandémie de coronavirus. Pour le moment, le groupe sud-coréen ne prévoit pas de développer une nouvelle version de ce téléphone équipé d'un grand écran et d'un stylet, ont précisé trois sources. Le téléphone de Samsung équipé d'un écran pliant et le Galaxy S, l'autre modèle haut de gamme du constructeur, devraient en revanche, dans leurs prochaines versions, être compatibles avec un stylet vendu séparément, a dit l'une des sources. Samsung s'est refusé à tout commentaire. Tom Kang, analyste au cabinet d'études Counterpoint, s'attend cette année à une baisse d'un cinquième des ventes de Note à 8 millions d'exemplaires et à un recul de 5 millions des ventes de la gamme S à moins de 30 millions d'unités. "La demande des modèles haut de gamme a diminué cette année et beaucoup d'acheteurs ne sont pas intéressés par de nouveaux produits", a-t-il souligné. Le Galaxy Note 20 a été lancé cette année aux Etats-Unis au tarif de 999 dollars (834 euros), soit le même prix que le Galaxy S20. L'iPhone 12 d'Apple est commercialisé à partir de 799 dollars. (Heekyong Yang, Joyce Lee et Hyunjoo Jin; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées SAMSUNG ELECTRON OTCBB -100.00% APPLE NASDAQ +2.11%