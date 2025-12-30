 Aller au contenu principal
Samsung obtient l'autorisation annuelle des États-Unis pour les livraisons d'outils de fabrication de puces à la Chine, selon une source
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 05:05

Samsung Electronics

005930.KS a reçu une licence annuelle du gouvernement américain pour introduire des équipements de fabrication de puces dans ses installations en Chine pour 2026, a déclaré une personne familière avec le sujet.

L'approbation est un soulagement temporaire pour l'entreprise sud-coréenne et fait suite à une décision américaine au début de l'année de révoquer les dérogations de licence accordées à certaines entreprises technologiques.

La source a déclaré que Washington avait introduit un système d'approbation annuelle pour les exportations d'outils de fabrication de puces vers la Chine.

