Samsung obtient l'autorisation annuelle des États-Unis pour les livraisons d'outils de fabrication de puces à la Chine, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Samsung Electronics
005930.KS a reçu une licence annuelle du gouvernement américain pour introduire des équipements de fabrication de puces dans ses installations en Chine pour 2026, a déclaré une personne familière avec le sujet.
L'approbation est un soulagement temporaire pour l'entreprise sud-coréenne et fait suite à une décision américaine au début de l'année de révoquer les dérogations de licence accordées à certaines entreprises technologiques.
La source a déclaré que Washington avait introduit un système d'approbation annuelle pour les exportations d'outils de fabrication de puces vers la Chine.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer