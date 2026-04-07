Samsung multiplie par huit son bénéfice au premier trimestre, la demande de puces d'IA faisant grimper les prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Précise le chiffre d'affaires) par Hyunjoo Jin

Samsung Electronics 005930.KS a projeté mardi un bénéfice d'exploitation record au premier trimestre par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes alors que la demande en plein essor pour les infrastructures d'intelligence artificielle a provoqué des goulets d'étranglement dans l'offre et a fait grimper les prix des puces.

Le plus grand fabricant de puces à mémoire du monde a estimé un bénéfice d'exploitation de 57,2 billions de wons (37,92 milliards de dollars) pour la période de janvier à mars, par rapport à une estimation LSEG SmartEstimate de 40,6 billions de wons et un bond de plus de huit fois par rapport à 6,69 billions de wons un an plus tôt.

Les résultats préliminaires triplent presque le précédent bénéfice d'exploitation trimestriel record de Samsung de 20 000 milliards de wons, atteint au cours du trimestre d'octobre à décembre de l'année dernière.

Samsung a déclaré que son chiffre d'affaires devrait augmenter de 68 % pour atteindre 133 billions de wons au cours de la période allant de janvier à mars.