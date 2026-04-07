 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Samsung multiplie par huit son bénéfice au premier trimestre, la demande de puces d'IA faisant grimper les prix
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 00:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Précise le chiffre d'affaires) par Hyunjoo Jin

Samsung Electronics 005930.KS a projeté mardi un bénéfice d'exploitation record au premier trimestre par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes alors que la demande en plein essor pour les infrastructures d'intelligence artificielle a provoqué des goulets d'étranglement dans l'offre et a fait grimper les prix des puces.

Le plus grand fabricant de puces à mémoire du monde a estimé un bénéfice d'exploitation de 57,2 billions de wons (37,92 milliards de dollars) pour la période de janvier à mars, par rapport à une estimation LSEG SmartEstimate de 40,6 billions de wons et un bond de plus de huit fois par rapport à 6,69 billions de wons un an plus tôt.

Les résultats préliminaires triplent presque le précédent bénéfice d'exploitation trimestriel record de Samsung de 20 000 milliards de wons, atteint au cours du trimestre d'octobre à décembre de l'année dernière.

Samsung a déclaré que son chiffre d'affaires devrait augmenter de 68 % pour atteindre 133 billions de wons au cours de la période allant de janvier à mars.

Valeurs associées

APPLE
258,8600 USD NASDAQ +1,15%
MICRON TECHNOLOGY
377,7600 USD NASDAQ +3,15%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La cheffe de l'opposition taïwanaise, Cheng Li-wun, prononce son discours lors du 12e congrès national du parti Kuomintang (KMT) à Taipei, le 1er novembre 2025 ( AFP / I-Hwa Cheng )
    Première visite en Chine depuis dix ans de la cheffe de l'opposition taïwanaise
    information fournie par AFP 07.04.2026 00:19 

    La cheffe de l'opposition taïwanaise, Cheng Li-wun, entame mardi un voyage de six jours en Chine, une visite rare pour prôner un resserrement des liens avec Pékin, quelques semaines avant la venue du président américain Donald Trump. Mme Cheng sera la première ... Lire la suite

  • Capture d'image de la retransmission vidéo de la Nasa du survol de la Lune réalisé par la mission Artémis II, le 6 avril 2026 ( NASA / Handout )
    Les astronautes d'Artémis survolent la Lune
    information fournie par AFP 06.04.2026 23:46 

    Les quatre astronautes d'Artémis II ont commencé lundi leur période d'observation rapprochée de la Lune, peu après être devenus les êtres humains s'étant aventurés le plus loin de la Terre. Débordant d'enthousiasme, les Américains Christina Koch, Victor Glover, ... Lire la suite

  • Pilote américain exfiltré en Iran : une info entourée d’infox
    Pilote américain exfiltré en Iran : une info entourée d’infox
    information fournie par France 24 06.04.2026 22:49 

    L’administration Trump s’est exprimée lundi soir sur l’opération de sauvetage du deuxième pilote américain, dont l’appareil a été abattu vendredi en Iran. Cette exfiltration a généré son lot de fausses informations. Ainsi, des photos du prétendu militaire ont circulé ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 2 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street termine en hausse, espère une trêve entre Washington et Téhéran
    information fournie par AFP 06.04.2026 22:48 

    La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, malgré des tensions géopolitiques persistantes et une nouvelle hausse des prix du pétrole, les opérateurs évaluant les chances d'un cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis. Le Dow Jones a progressé de 0,36%, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank