Samsung lance sa première carte de crédit aux États-Unis en partenariat avec Barclays, signe de son ambition de renforcer sa présence dans le secteur des services financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nupur Anand

Samsung Electronics a lancé lundi sa première carte de crédit co-marquée aux États-Unis en partenariat avec Barclays, renforçant ainsi son implantation dans le secteur des services financiers aux États-Unis et annonçant son intention d’élargir son offre à l’avenir.

La Samsung Galaxy Card, émise par Barclays et fonctionnant sur le réseau Visa, permettra aux utilisateurs de souscrire, de gérer leurs comptes, de suivre leurs dépenses et d’utiliser leurs récompenses entièrement via Samsung Wallet. La carte offre 5 % de remise en argent sur les achats Samsung ainsi que des récompenses supplémentaires sur Samsung Pay et d’autres catégories de dépenses. Le lancement de cette carte de crédit place également Samsung en concurrence directe avec Apple Pay , qui domine les services de paiement aux États-Unis. Ce lancement intervient alors que les entreprises technologiques et les banques s’efforcent de renforcer les liens entre les portefeuilles numériques et les produits financiers, cherchant à faire des smartphones le principal outil de paiement et de gestion financière, et Samsung comme Barclays souhaitent tirer parti de cette tendance.

Doug Villone, responsable des cartes et des partenariats chez Barclays US Consumer Bank, a déclaré que cette carte numérique visait à offrir une expérience de paiement plus fluide aux clients, qui gèrent de plus en plus leurs finances via des appareils mobiles plutôt que par le biais de portefeuilles physiques.

Soixante-dix pour cent des foyers américains possèdent un appareil Samsung et près de 30 % d’entre eux possèdent au moins trois de ses produits, a indiqué Sih Lee, vice-président exécutif et responsable des activités Fintech pour l’Amérique du Nord chez Samsung Electronics.

"La relation que nous établissons avec Barclays est une relation stratégique et à long terme", a déclaré Sih Lee. "Ainsi, même si tout n’est pas encore défini aujourd’hui, nous avons bien l’intention de collaborer et d’explorer toutes les pistes concernant différents produits et différentes fonctionnalités que nous pourrons réellement mettre à disposition, dans la mesure où cela présente un intérêt pour nos clients", a-t-il ajouté, soulignant ainsi l’ambition de l’entreprise d’aller au-delà des cartes.

Barclays, qui développe actuellement ses activités grand public aux États-Unis, a également indiqué qu’elle voyait des opportunités de coopération plus large.

"Lorsque nous concluons des partenariats, nous cherchons naturellement des moyens de les développer au fil du temps si cela présente un intérêt pour les consommateurs", a déclaré Doug Villone, ajoutant que la banque recherchait activement de nouveaux partenariats.

Barclays s’efforce également de développer son activité de cartes bancaires. En 2024, elle a racheté l’activité de cartes de crédit de General Motors, qui permet aux clients de cumuler et d’échanger des points de fidélité sur l’achat de nouvelles Buick, Cadillac et autres véhicules GM, y compris des véhicules électriques. Cette opération a permis à Barclays d’étendre sa présence sur le marché américain des cartes bancaires.