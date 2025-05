Samsung: lance le S25, smartphone 'le plus fin de la marque' information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 16:05









(CercleFinance.com) - AT&T annonce que le Samsung Galaxy S25 Edge, présenté comme 'le smartphone le plus fin de la marque', est désormais disponible en précommande sur att.com, via l'application myAT&T et en magasin, pour une sortie prévue le 30 mai.



Selon AT&T, ce modèle se distingue par 'un design élégant, une structure en titane, un écran de 6,7 pouces, un appareil photo de 200 MP et des fonctionnalités Galaxy AI comme la recherche dans la galerie ou l'effaceur de bruit vidéo'.







