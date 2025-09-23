 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 909,38
+1,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Samsung: la Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint d'Euro Living
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 13:59

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'Euro Living Master Holdco (Euro Living) du Luxembourg par C98, une filiale à 100 % d'Électricité de France (EDF) de France, et Savills IM European Living Fund FCP-RAIF du Luxembourg, appartenant au groupe Samsung de Corée du Sud.

L'opération concerne principalement le secteur immobilier.

La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank