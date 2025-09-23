Samsung: la Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint d'Euro Living
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 13:59
L'opération concerne principalement le secteur immobilier.
La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
