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Samsung franchit la barre des $1.000 mds de capitalisation boursière
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 11:18

La Corée du Sud dévoile un plan de soutien de 23 milliards de dollars pour les puces, dans un contexte d'incertitude sur les droits de douane américains

La Corée du Sud dévoile un plan de soutien de 23 milliards de dollars pour les puces, dans un contexte d'incertitude sur les droits de douane américains

La capitalisation boursière du fabricant ‌de puces Samsung Electronics a franchi mercredi pour la première fois la barre des ​1.000 milliards de dollars, faisant du groupe sud-coréen le deuxième du continent asiatique, après TSMC, à atteindre ce cap.

Le premier fabricant mondial de puces mémoire a vu sa valeur ​boursière atteindre 1.500.000 milliards de wons (1.030 milliards de dollars) en début de séance à la Bourse de Séoul, dans ​le sillage du bond des actions liées à ⁠l'intelligence artificielle (IA) à Wall Street la veille.

Samsung devient ainsi la deuxième entreprise asiatique, ‌après Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), à franchir cette barre, et fait partie des quatre seules entreprises asiatiques dont la valorisation dépasse les 500 ​milliards de dollars, aux côtés ‌de TSMC, SK Hynix et Tencent.

La capitalisation boursière de Samsung ⁠devance désormais celle du conglomérat américain Berkshire Hathaway et se rapproche de celle du géant de la distribution Walmart.

L'action du géant sud-coréen a clôturé en hausse de 14,4% mercredi, ⁠ce qui a permis ‌à l'indice de référence de la Bourse de Séoul, le Kospi, ⁠de grimper de 6,5% pour dépasser les 7.000 points pour la première fois.

Ce rallye ‌montre à quel point la demande mondiale en équipements d'IA est devenue ⁠le principal moteur des marchés d'actions, ce qui fait de l'indice ⁠sud-coréen, fortement axé ‌sur le secteur technologique, l'un des les plus performants au monde.

SK Hynix, important fournisseur d'Apple ​et numéro deux mondial des mémoires, a ‌de son côté bondi de 10,6%. Avec Samsung, ces deux groupes représentent 44% de la valeur totale du ​Kospi.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé à des niveaux records mardi, portés par Intel et d'autres titres liés à l'IA, alors que le cessez-le-feu entre ⁠les États-Unis et l'Iran tenait et que les investisseurs se concentraient sur les solides résultats trimestriels du secteur.

L'action Advanced Micro Devices grimpe par ailleurs d'environ 12% dans les échanges d'après-Bourse à New York après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes.

(Heejin Kim, Hyunjoo Jin et Jihoon Lee, version française Diana ​Mandia, édité par Augustin Turpin)

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