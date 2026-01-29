Samsung fait état d'une hausse record de son bénéfice d'exploitation au T4

Samsung Electronics

005930.KS a déclaré que son bénéfice d'exploitation avait plus que triplé pour s'établir à un niveau record au quatrième trimestre, la course à l'intelligence artificielle (IA) ayant exacerbé la pénurie de puces et fait bondir les prix.

"Le boom de l'IA devrait continuer de porter des conditions de marché favorable dans le secteur" au cours du premier trimestre de 2026, a estimé le groupe sud-coréen dans un communiqué.

Le premier fabricant mondial de puces et smartphones a fait état d'un bénéfice d'exploitation de 20.000 milliards de wons (11,67 milliards d'euros) sur la période octobre-décembre, contre 6.490 milliards de wons un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires de Samsung s'est établi à 93.800 milliards de wons au quatrième trimestre, en hausse de 24% en glissement annuel.