Samsung et SK Hynix mettent en garde contre la réduction de l'offre de puces pour les PC et les téléphones en raison du boom de l'IA

(Ajout d'un graphique) par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

Deux des plus grands fabricants de puces au monde ont averti jeudi que les entreprises d'ordinateurs et de smartphones allaient faire les frais d'une pénurie croissante de puces DRAM utilisées dans leurs produits, car les fabricants donnent la priorité à la demande de puces plus lucratives nécessaires à la construction d'infrastructures d'intelligence artificielle.

Les avertissements de Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , qui contrôlent les deux tiers du marché des puces DRAM et comptent parmi leurs clients des entreprises comme Apple AAPL.O , soulignent la pression croissante sur les marges exercée sur les fabricants d'électronique grand public et les perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement.

"Les clients PC et mobiles ont des difficultés à assurer l'approvisionnement en mémoire, car ils sont directement et indirectement affectés par les contraintes d'approvisionnement et la forte demande de produits liés aux serveurs", a déclaré Park Joon Deok, responsable du marketing DRAM chez SK Hynix, aux analystes lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

La course à la construction d'infrastructures d'intelligence artificielle a incité les fabricants de puces à réorienter leur capacité de production vers la mémoire à grande largeur de bande (HBM) pour les serveurs d'intelligence artificielle, ce qui a réduit l'offre de puces DRAM conventionnelles.

Les fabricants de puces, meurtris par une expansion agressive des capacités après le supercycle de 2017, ont été plus conservateurs en ce qui concerne l'ajout de nouvelles lignes de production ces dernières années, ce qui a contribué à la pénurie actuelle de l'offre. Samsung a déclaré qu'une telle expansion resterait limitée en 2026 et 2027.

Comme la pénurie devrait persister, certains fabricants ont déjà commencé à ajuster leurs produits pour faire face à la pénurie et à la flambée des prix.

"En raison de la récente flambée des prix des puces mémoire, les clients des PC et des téléphones portables ajustent leurs volumes d'achat", a déclaré SK Hynix lors de sa conférence téléphonique sur les résultats.

"Certains clients adoptent une approche plus conservatrice des plans d'expédition ou envisagent d'ajuster les spécifications de la puce mémoire dans leurs gammes de produits sensibles au prix."

Les cabinets d'études IDC et Counterpoint s'attendent tous deux à ce que les ventes mondiales de smartphones diminuent d'au moins 2 % cette année, contrairement aux prévisions antérieures qui tablaient sur une croissance. Le marché des PC devrait diminuer d'au moins 4,9 % en 2026, selon les estimations d'IDC, après une croissance de 8,1 % l'année dernière.

Samsung, deuxième fabricant mondial de smartphones, se prépare également à l'impact de la pénurie de puces, le bénéfice de son activité mobile ayant chuté de 10 % au quatrième trimestre.

Cho Seong, un dirigeant de Samsung Mobile Business, a mis en garde contre une "année difficile" en 2026, s'attendant à une stagnation des livraisons mondiales de smartphones cette année et à des risques d'ajustement à la baisse en raison des prix des puces mémoire.

Les investisseurs attendront les commentaires d'Apple, son grand rival dans le domaine des smartphones, sur la manière dont il entend faire face à la pénurie mondiale de puces mémoire, alors qu'il publiera ses résultats trimestriels plus tard jeudi.

PRIORITÉ À LA DEMANDE EN IA

Samsung a donné la priorité à la fourniture de serveurs au quatrième trimestre et prévoit de continuer à augmenter la part des produits liés à l'IA, ce qui pourrait entraîner de nouvelles contraintes dans la production de puces mémoire conventionnelles.

L'offensive de Samsung dans le domaine des puces mémoire pour l'IA intervient alors que le géant de la technologie cherche à réduire son écart de parts de marché avec SK Hynix dans ce segment lucratif.

SK Hynix, l'un des principaux fournisseurs de puces pour Nvidia NVDA.O , a dominé le marché des puces HBM l'année dernière avec une part de 61 %, suivi par Samsung à 19 % et Micron MU.O à 20 %, selon Macquarie Equity Research.

Les puces HBM sont utilisées pour construire des puces d'intelligence artificielle.

SK Hynix a promis jeudi de maintenir sa part de marché "écrasante" dans les puces HBM4 de nouvelle génération, soulignant l'intensification de la concurrence avec Samsung, alors qu'ils se disputent les parts de marché dans la course aux puces d'IA.