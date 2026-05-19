Samsung et le syndicat réduisent leurs divergences alors qu'une grève de grande ampleur se profile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les négociations sont dans l'impasse sur deux points clés, malgré certaines concessions

* Le syndicat prévoit une grève de 18 jours à partir de jeudi

* Le gouvernement menace de recourir à l'arbitrage d'urgence pour éviter la grève

(Mise à jour avec la prolongation des négociations aux paragraphes 1 et 5) par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

Les négociations entre Samsung Electronics 005930.KS et son syndicat sud-coréen devraient se poursuivre jusqu'à tard mardi, a déclaré un médiateur, alors que le gouvernement et les groupes d'entreprises accentuent la pression pour éviter une grève prolongée qui serait préjudiciable. Les deux parties cherchent à trouver un accord sur les primes avant que près de 48.000 travailleurs ne se mettent en grève pendant 18 jours à partir de jeudi.

Une grève d'une telle ampleur et d'une telle durée risque de causer des dommages considérables à l'économie sud-coréenne, Samsung représentant près d'un quart des exportations du pays. Samsung est également le plus grand fabricant mondial de puces mémoire et toute perturbation de la production pourrait affecter l'approvisionnement mondial à un moment où l'essor de l'intelligence artificielle a entraîné des pénuries. Park Su-keun, président de la Commission nationale des relations du travail, qui assure la médiation des négociations, a déclaré que si les deux parties avaient fait des concessions, elles restaient dans l'impasse sur deux points clés, sans toutefois donner plus de détails.

« La direction de Samsung Electronics et le syndicat vont participer à une médiation menée par la commission jusqu’à 22 heures », a déclaré Park aux journalistes. Les négociations de mardi devaient initialement s’achever à 19 heures. (1000 GMT).

Samsung a refusé de commenter. Un représentant syndical a déclaré que le syndicat mettait tout en œuvre pour élaborer un plan satisfaisant pour ses membres.

LE SYNDICAT SOUS FORTE PRESSION POUR ÉVITER LA GRÈVE

Alors que la menace de grève a mis la Corée du Sud sur les dents, les investisseurs ont été rassurés après que le gouvernement a menacé, ce week-end, d’intervenir et d’ordonner un arbitrage d’urgence. Cela empêcherait la grève d’avoir lieu pendant 30 jours, le temps que le gouvernement joue le rôle de médiateur.

L'action Samsung a clôturé en baisse de 2% mardi, réduisant ses pertes après l'annonce d'un rapprochement des positions. Le titre a perdu 1,3% au cours de la semaine écoulée.

« La réalité est que tous nos citoyens s’inquiètent de cette situation, compte tenu des répercussions qu’une grève chez Samsung pourrait entraîner », a déclaré mardi le ministre de l’Industrie, Kim Jung-kwan, devant le Parlement.

Les groupes d'entreprises sud-coréens ont également exhorté le syndicat à ne pas mener cette grève.

LES CONSÉQUENCES POTENTIELLES

Dans le pire des cas, la grève pourrait réduire de 0,5 point de pourcentage la croissance prévue de 2,0% pour l'économie sud-coréenne cette année, selon un responsable de la banque centrale du pays, qui a souhaité rester anonyme.

Ce chiffre repose sur l'hypothèse d'une perte d'environ 30 000 milliards de wons (19,9 milliards de dollars) (XX,XX milliards d'euros) de production de puces, ainsi que sur un risque de perturbation supplémentaire de « quelques semaines » avant que les chaînes de production ne fonctionnent à nouveau normalement.

L'analyste de KB, Jeff Kim, a estimé qu'une grève de 18 jours pourrait perturber l'approvisionnement mondial en mémoires DRAM de 3% à 4% et en mémoires NAND de 2% à 3%, ce qui risquerait d'alimenter de nouvelles hausses de prix.

Pour de nombreux investisseurs, plutôt que la grève potentielle elle-même, la question principale est de savoir si Samsung cédera à la demande du syndicat d'inscrire des primes plus importantes dans les contrats, ce qui entraînerait une augmentation permanente des coûts de main-d'œuvre.

« La question est de savoir comment ils négocieront la formalisation des augmentations salariales », a déclaré Lee Seung-yub, gestionnaire de portefeuille chez Quad Investment Management, un fonds spéculatif basé à Séoul.

Le syndicat a exigé que Samsung supprime le plafond des primes fixé à 50% des salaires annuels, alloue 15% du bénéfice d'exploitation annuel aux primes et officialise ces dispositions dans les contrats.

Samsung a proposé que les employés du secteur des puces mémoire reçoivent cette année des primes exceptionnelles supérieures à celles des employés de SK Hynix, tout en maintenant le plafond des primes.

L'ÉCART SALARIAL ENTRE SAMSUNG ET HYNIX SE CREUSE

Ce conflit est le plus grave affrontement entre Samsung et son syndicat depuis que le président de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, s'est engagé en 2020 à mettre un terme aux activités antisyndicales passées de l'entreprise.

Samsung reste l'un des employeurs les plus prisés de Corée, mais les employés sont furieux de l'écart salarial avec son concurrent plus modeste, SK Hynix 000660.KS , qui a pris la tête de la fourniture de mémoires à large bande passante pour les puces d'IA de Nvidia NVDA.O .

SK Hynix a réformé sa structure salariale l'année dernière. Le syndicat de Samsung affirme que les employés de SK Hynix ont reçu l'année dernière des primes plus de trois fois supérieures à celles des employés de Samsung, ce qui a entraîné un exode des employés de Samsung vers SK Hynix et une forte augmentation du nombre d'adhérents au syndicat.

Un tribunal a partiellement accédé à la demande d'injonction de Samsung lundi, statuant que les effectifs essentiels dans certaines installations de production devaient être maintenus pendant toute action collective. Samsung a informé le syndicat que cela impliquerait que 7 087 travailleurs se présentent au travail même si la grève avait lieu.

(1 $ = 1.505,9000 wons)