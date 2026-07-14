Samsung envisage une introduction en bourse aux États-Unis via des ADR, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics Co. 005930.KS en serait aux premières étapes d'une étude visant à lancer une éventuelle émission d'American Depositary Receipts (ADR), a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.