Samsung Electronics nomme un nouveau directeur de la division TV face à une concurrence de plus en plus vive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter les commentaires officiels de l'entreprise et le contexte aux paragraphes 4 à 7)

Samsung Electronics 005930.KS , premier fabricant mondial de téléviseurs,a remplacé son directeur de la division TV pour la première fois depuis plus de deux ans, alors qu'il fait face à une concurrence croissante de la part de ses rivaux chinois, tant sur le marché national qu'à l'étranger.

Samsung a annoncé lundi dans un communiqué avoir nommé Lee Won-jin, ancien directeur du bureau du marketing mondial, au poste de directeur de sa division Visual Display Business, en remplacement de Yong Seok-woo, qui occupera désormais les fonctions de conseiller.

Samsung procède généralement à son remaniement annuel de la direction vers le mois de décembre, et la société n'a pas divulgué la raison de ce remplacement.

Un responsable de Samsung Electronics a déclaré à Reuters que le nouveau dirigeant devrait apporter une nouvelle perspective et le changement nécessaire à la division TV, qui fait face à une concurrence de plus en plus intense sur le marché.

En mars, la société chinoise TCL Electronics et le japonais Sony ont signé des accords contraignants en vue d'un partenariat stratégique dans le domaine du divertissement à domicile, accentuant ainsi la pression sur leurs concurrents.

Le journal Nikkei avait précédemment rapporté que Samsung envisageait d'arrêter la vente d'appareils électroménagers et de téléviseurs en Chine dans le courant de l'année, face à la concurrence des entreprises chinoises qui ont cassé les prix de leurs rivaux.

Samsung a déclaré le mois dernier que son bénéfice dans le secteur des téléviseurs avait baissé au premier trimestre en raison d'une demande stagnante et de la hausse des coûts des matières premières. M. Lee avait auparavant travaillé chez Google avant de rejoindre Samsung en 2014.