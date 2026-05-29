Samsung Electronics livre à ses clients des échantillons de puces HBM4E plus rapides ; le cours de l'action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Samsung commence à livrer ses derniers échantillons HBM à ses clients du monde entier

* La nouvelle puce offre des performances de vitesse supérieures de plus de 20 % à celles des produits HBM4 de la génération précédente

* Le cours de l'action progresse grâce au lancement de la HBM4E et à l'optimisme suscité par les opportunités de fonderie liées au partenariat avec Anthropic

(Ajout de commentaires d'analystes et de contexte tout au long de l'article) par Heekyong Yang

Samsung Electronics 005930.KS a annoncé vendredi avoir commencé à livrer à ses clients des échantillons de sa dernière puce de mémoire à large bande passante (HBM), devançant ainsi ses concurrents dans la distribution d'une nouvelle version de ce produit essentiel aux centres de données d'IA et faisant grimper le cours de son action.

L'entreprise technologique sud-coréenne a déclaré que la nouvelle puce, la HBM4E à 12 couches, est plus de 20 % plus rapide que ses produits HBM4 de la génération précédente.

Samsung a précisé que la puce utilise sa toute dernière technologie de processus DRAM 1c – une DRAM de sixième génération de classe 10 nanomètres – ainsi que la matrice logique de fonderie 4 nanomètres de Samsung.

Ce lancement s'inscrit dans le cadre des efforts de Samsung pour regagner du terrain sur le marché HBM après avoir pris du retard sur des concurrents tels que SK Hynix 000660.KS et Micron MU.O dans la fourniture de puces mémoire avancées pour l'intelligence artificielle, en particulier à Nvidia NVDA.O .

Cette initiative intervient également trois mois seulement après que Samsung a commencé à livrer ses puces HBM4 à ses clients en février, illustrant les efforts de l'entreprise pour renforcer sa position sur le marché des mémoires IA de nouvelle génération en fournissant des échantillons de ses derniers produits.

En avril, Samsung a annoncé son intention de livrer les premiers échantillons de ses puces HBM4E au cours du deuxième trimestre.

Parmi les clients de Samsung figurent de grands acteurs de l'IA tels qu'AMD AMD.O , Nvidia et Google GOOGL.O , entre autres, alors que la demande en puces mémoire avancées utilisées dans les serveurs et processeurs IA est en forte hausse.

AVANTAGE DU PRÉCURSEUR

L'action Samsung Electronics a progressé de 6,5 % en début de séance, contre une hausse de 2,3 % pour l'indice de référence KOSPI .KS11 . L'action SK Hynix s'échangeait en hausse de 1,2 % à 02h07 GMT.

Selon les analystes, ces hausses reflètent la dernière annonce de Samsung concernant la HBM et l'optimisme quant aux perspectives de son activité de puces d'IA, après qu'Anthropic a désigné Samsung comme partenaire stratégique en matière d'infrastructure lors de son dernier tour de table .

Anthropic a déclaré avoir levé des fonds avec une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars, citant Samsung, Micron et SK Hynix comme des partenaires dont les technologies jouent un rôle essentiel dans la fourniture de puces de mémoire, de stockage et logiques.

Samsung était la seule des trois entreprises spécifiquement mentionnée pour ses capacités en matière de puces logiques, ce qui a suscité chez les investisseurs l'espoir que cette relation pourrait à terme déboucher sur de nouvelles activités de fonderie, à la suite de l'accord d'approvisionnement de 16,5 milliards de dollars conclu entre Samsung et Tesla

TSLA.O , dévoilé l'année dernière.

“Sur le marché des HBM, les pionniers ont tendance à s’assurer la majeure partie des commandes; il est donc essentiel de gagner des parts de marché dès les premières étapes”, a déclaré Jeff Kim, directeur de la recherche chez KB Securities-Jefferies.

M. Kim a noté que Samsung était entré sur les marchés HBM3 et HBM3E plus tardivement que ses concurrents, ce qui a limité le volume de commandes qu'il a pu obtenir.

“Mais si Samsung réussit à mener à bien le processus de qualification pour la HBM4E, la structure des fournisseurs de HBM, qui s'est largement concentrée sur SK Hynix et Micron, pourrait basculer vers SK Hynix et Samsung, compte tenu de la capacité de production de Samsung”, a ajouté M. Kim.

SK Hynix a dominé le marché mondial de la HBM avec une part de 57 % au quatrième trimestre 2025, suivi de Samsung à 22 % et de Micron à 21 %, selon Counterpoint Research.

M. Kim a également déclaré que Samsung pourrait tirer profit du secteur de la fonderie, car la capacité de production de puces à nœuds avancés de la société taïwanaise TSMC 2330.TW devrait être entièrement réservée pour les prochaines années.

“Cela laisse espérer que Samsung, en tant que l'une des rares entreprises capables de produire des puces de pointe, pourrait remporter davantage de commandes pour la fabrication de puces à nœuds avancés”, a-t-il déclaré.