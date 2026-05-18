Samsung Electronics et le syndicat mènent des négociations de dernière minute pour éviter une grève qui menace les chaînes d'approvisionnement mondiales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un tribunal ordonne au syndicat de maintenir la production normale pendant toute grève; les actions bondissent de 6,7 %

* Les responsables gouvernementaux avertissent qu'une grève pourrait menacer la croissance économique et les exportations

* Le syndicat rejette les pressions en faveur d'un arbitrage et s'engage à ne pas accepter un accord salarial défavorable

* Le président Lee Jae Myung appelle à un respect égal des droits des travailleurs et des employeurs

(Ajout de la réponse du syndicat à l'injonction du tribunal et du contexte aux paragraphes 2 et 7) par Heekyong Yang et Heejin Kim

Samsung Electronics 005930.KS et son syndicat ont entamé des négociations lundi dans une ultime tentative pour éviter la plus grande grève de l'histoire du géant technologique, alors que l'on craint qu'un arrêt de travail de plus de 45 000 travailleurs ne frappe l'économie sud-coréenne et ne perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales.

La grève de 18 jours menaçante à partir de jeudi intervient dans un contexte de pénurie mondiale aiguë de puces mémoire, composants essentiels des centres de données d’IA, des smartphones et des ordinateurs portables. Cette pénurie a alimenté la flambée des bénéfices de Samsung et de ses concurrents ces derniers mois.

Les pourparlers de lundi font suite à l'échec, la semaine dernière, d'un premier cycle de négociations sous l'égide du gouvernement concernant les salaires et les primes chez le plus grand fabricant mondial de puces mémoire, qui représente près d'un quart des exportations sud-coréennes.

Pour accroître la pression sur le syndicat, un tribunal sud-coréen a partiellement accédé à la demande d’injonction de Samsung, ordonnant au syndicat de veiller à ce qu’aucune grève ne perturbe la production.

Cette décision signifie qu’une grève ne doit pas entraîner la détérioration des matériaux utilisés dans la production, tandis que les opérations liées à la sécurité et à la prévention des dommages aux produits doivent être maintenues à leur niveau normal, a déclaré par téléphone un porte-parole du tribunal.

Les deux principaux syndicats s'exposeraient à des amendes de 100 millions de wons (72 000 dollars) par jour chacun s'ils ne se conformaient pas à cette décision, tandis que les dirigeants syndicaux pourraient être condamnés à une amende de 10 millions de wons par jour, a précisé le porte-parole.

Le syndicat a déclaré dans un communiqué que la décision du tribunal ne le dissuaderait pas de mener une grève si les négociations n'aboutissaient pas à un accord, mais s'est engagé à s'impliquer sérieusement dans les négociations.

Samsung Electronics a refusé de commenter.

LES ACTIONS SOUTENUES PAR LA DÉCISION DE JUSTICE

Les actions de Samsung Electronics ont grimpé de 6,7 % en début de séance après la décision de justice, surpassant la hausse de 1,4 % de l'indice de référence KOSPI .KS11 .

Les responsables du gouvernement sud-coréen ont exprimé de plus en plus d'inquiétudes concernant une grève, avertissant qu'elle pourrait représenter un risque important pour la croissance économique, les exportations et les marchés financiers.

Le président Lee Jae Myung, ancien avocat spécialisé dans les droits de l'homme et considéré comme à la tête d'un gouvernement favorable aux syndicats, a déclaré lundi dans un message publié sur les réseaux sociaux que les droits de la direction devaient être respectés au même titre que les droits des travailleurs.

« En Corée du Sud, qui a adopté un ordre démocratique libéral et une économie de marché capitaliste, le travail doit être respecté autant que les entreprises, et les droits de gestion des entreprises doivent être respectés autant que les droits des travailleurs », a écrit Lee sur X.

Il a ajouté que les travailleurs devaient recevoir une rémunération équitable pour leur travail, tandis que les actionnaires, qui assument les risques et les pertes liés à leurs investissements, méritaient également une part du bénéfice de l’entreprise.

LES PUCE ÉLECTRONIQUES ALIMENTENT LE BOOM DE L'IA

Le Premier ministre sud-coréen Kim Min-seok a déclaré dimanche que le gouvernement envisagerait toutes les options, y compris l'arbitrage d'urgence , pour empêcher une grève.

Une ordonnance d'arbitrage d'urgence, qui peut être invoquée par le ministre du Travail s'il estime qu'un conflit est susceptible de nuire à l'économie ou à la vie quotidienne, interdit immédiatement toute action syndicale pendant 30 jours, le temps que la Commission nationale des relations du travail mène des procédures de médiation et d'arbitrage.

Le syndicat a déclaré qu'il ne céderait pas aux pressions en faveur de l'arbitrage et qu'il n'accepterait pas d'accord salarial si l'entreprise proposait une offre moins favorable.

Après l'échec des négociations la semaine dernière, les dirigeants de la division puces de Samsung ont exhorté le syndicat à s'abstenir de faire grève, invoquant les inquiétudes soulevées par des clients de semi-conducteurs durement acquis tels que Nvidia NVDA.O , selon les médias.

Les dirigeants ont déclaré que certains clients avaient indiqué qu'ils pourraient temporairement cesser d'accepter les livraisons pendant une grève car ils ne pourraient pas garantir la qualité des produits, selon ces informations, qui citent un participant à la réunion.

Samsung a refusé de commenter cette affaire.

Les négociations entre le syndicat et l'entreprise, menées sous l'égide du gouvernement, devraient se poursuivre jusqu'à mardi, ont rapporté les médias.