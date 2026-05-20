Samsung Electronics et le syndicat entament des négociations de dernière minute pour éviter une grève de grande ampleur, mais restent dans l'impasse sur un point crucial

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* Le syndicat prévoit une grève de 18 jours à partir de jeudi

* Les divergences se sont réduites, mais un fossé subsiste sur une question clé.

* Le gouvernement a menacé de recourir à une ordonnance d'arbitrage d'urgence pour retarder la grève.

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(Développements) par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

La direction de Samsung Electronics ( 005930.KS ) et son syndicat ont repris les négociations mercredi, à seulement un jour d'une grève majeure prévue qui menace la santé de l'économie sud-coréenne et pourrait perturber l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs.

Sous la pression intense du gouvernement et des groupes d'entreprises pour éviter une grève, les deux parties cherchent à trouver un accord sur le versement des primes avant que près de 48 000 travailleurs ne se mettent en grève pendant 18 jours à partir de jeudi.

Bien que les divergences se soient réduites lors des négociations de mardi, le médiateur gouvernemental Park Su-keun a déclaré en fin de journée que le fossé sur “la question la plus importante” n’avait pas été comblé. Il n’a pas donné plus de détails.

M. Park a indiqué avoir proposé un plan de compromis, actuellement examiné par Samsung. Si la direction accepte la proposition, celle-ci sera soumise au vote des membres du syndicat de Samsung dès mercredi.

Le dirigeant syndical de Samsung, Choi Seung-ho, a déclaré mardi que le syndicat restait ferme sur sa demande de formaliser les changements apportés aux systèmes de primes de Samsung pour une durée supérieure à un an.

Le syndicat a également exigé que Samsung supprime le plafond des primes, qui s'élève à 50% des salaires annuels, et alloue 15% du bénéfice d'exploitation annuel aux primes.

Samsung a proposé que les employés du secteur des puces mémoire reçoivent cette année des primes exceptionnelles qui dépasseraient celles des employés de SK Hynix, tandis que le plafond des primes resterait en vigueur.

Les deux parties se disputent également au sujet des différences de montant entre les primes potentielles dans le secteur des mémoires et celles dans le secteur des puces logiques.

Le gouvernement sud-coréen a menacé ce week-end d'intervenir et d'ordonner un arbitrage d'urgence , invoquant l'impact négatif que la grève pourrait avoir sur l'économie.

Cette mesure, rarement employée, empêcherait la grève de se poursuivre pendant 30 jours, le temps que le gouvernement mène des négociations de médiation.

Samsung représente près d'un quart des exportations du pays. Il s'agit également du plus grand fabricant mondial de puces mémoire et toute perturbation de la production pourrait affecter l'approvisionnement mondial à un moment où le boom de l'IA a provoqué des pénuries.

L'action Samsung a effacé ses pertes matinales et a gagné 1,7% mardi matin, contre une baisse de 0,3% pour l'ensemble du marché.