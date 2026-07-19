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Samsung Electronics America va supprimer 739 postes dans le New Jersey, selon un avis WARN
information fournie par Reuters 19/07/2026 à 00:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Informations complémentaires)

Samsung Electronics America va supprimer 739 postes à Englewood Cliffs, dans le New Jersey, selon une notification relative à l'ajustement et à la reconversion des travailleurs (WARN) examinée par Reuters.

SEA gère les ventes et le marketing des écrans, téléphones, téléviseurs et appareils électroménagers de Samsung Electronics aux États-Unis, et emploie environ 1.200 personnes dans le New Jersey, selon un communiqué de presse publié en septembre par le représentant américain Josh Gottheimer, dont la circonscription comprend Englewood Cliffs.

C'est Reuters qui a été le premier à faire état de cet avis WARN, dont la publication est exigée par la législation américaine lorsque des employeurs procèdent à des licenciements collectifs ou ferment des usines.

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