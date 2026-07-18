Samsung Electronics America va supprimer 739 postes dans le New Jersey, aux États-Unis, selon un avis WARN

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Samsung Electronics America va supprimer 739 postes à Englewood Cliffs, dans le New Jersey, selon une notification relative à l'adaptation et à la reconversion des travailleurs (WARN) examinée par Reuters.