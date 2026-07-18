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Samsung Electronics America va supprimer 739 postes dans le New Jersey, aux États-Unis, selon un avis WARN
information fournie par Reuters 18/07/2026 à 23:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics America va supprimer 739 postes à Englewood Cliffs, dans le New Jersey, selon une notification relative à l'adaptation et à la reconversion des travailleurs (WARN) examinée par Reuters.

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