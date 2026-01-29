Samsung constate la persistance d'une pénurie aiguë de puces et met en garde contre les vents contraires pour la téléphonie mobile, après avoir triplé ses bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre: 20 000 milliards de wons contre 6 500 milliards de wons un an plus tôt

Le bénéfice de l'activité des puces monte en flèche à 16 400 milliards de wons

Samsung estime que l'essor de l'IA est à l'origine de conditions de marché favorables au 1er trimestre

Mais la flambée des prix des puces nuit à l'activité mobile

Les actions chutent de 1,2 %

Samsung Electronics 005930.KS prévoit une aggravation de la pénurie de puces cette année en raison du boom de l'IA, la forte demande de mémoire bénéficiant à son activité principale de puces, mais créant des vents contraires pour ses autres unités telles que les smartphones et les écrans.

Samsung a déclaré jeudi que son bénéfice d'exploitation avait plus que triplé pour atteindre un niveau record au quatrième trimestre, soulignant le fort pouvoir de fixation des prix du premier fabricant mondial de puces mémoire, alors que la course à l'intelligence artificielle restreint l'offre de puces et fait grimper les prix.

Toutefois, l'entreprise a averti que la hausse des prix des puces mémoire augmentait les coûts de ses activités liées aux smartphones et aux écrans, qui comptent Apple AAPL.O et Samsung parmi leurs clients, ce qui a entraîné une baisse de 1,2 % de ses actions après une forte hausse cette année.

"Une pénurie importante de produits de mémoire devrait se poursuivre pour le moment", a déclaré Kim Jaejune, un dirigeant de la division puces mémoire de Samsung, aux analystes lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats.

Kim s'attend à ce que toute augmentation de l'offre soit limitée en 2026 et 2027 alors que la demande liée à l'IA reste forte.

Samsung a enregistré un bénéfice d'exploitation de 20 000 milliards de wons (13,98 milliards de dollars) pour la période d'octobre à décembre, conformément à ses estimations et en hausse par rapport aux 6 490 milliards de wons enregistrés un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise sud-coréenne a augmenté de 24 % pour atteindre 93 800 milliards de wons au cours du trimestre par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice d'exploitation de l'activité "puces" de Samsung, sa principale vache à lait, a bondi de 470 % pour atteindre un niveau record de 16 400 milliards de wons au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, ce qui représente plus de 80 % du bénéfice total de l'entreprise.

En revanche, ses bénéfices dans le secteur des téléphones portables ont diminué de 10 % pour atteindre 1 900 milliards de won, en raison de la hausse des prix des puces.

"L'augmentation du prix des mémoires devrait s'accélérer ce trimestre et devrait créer des surprises au niveau des bénéfices, tandis que le fardeau du coût des mémoires va s'intensifier sur son activité mobile", a déclaré Sohn In-joon, un analyste de Heungkuk Securities.

Il s'attend à ce que les bénéfices de Samsung soient multipliés par cinq pour atteindre environ 35 000 milliards de wons au cours du trimestre actuel, par rapport à l'année précédente.

LES TÉLÉPHONES PORTABLES SONT CONFRONTÉS À DES VENTS CONTRAIRES EN MATIÈRE DE MÉMOIRE

Les entreprises de téléphonie mobile et d'affichage de la société ont averti qu'elles étaient confrontées à des pressions sur les coûts en raison de l'augmentation du prix des mémoires.

"Nous prévoyons que 2026 sera une année plus difficile que toute autre année par le passé, en raison des incertitudes liées à la demande du marché des smartphones et de la pression sur les prix des panneaux causée par la hausse des prix des mémoires", a déclaré Lee Hun, un responsable des écrans.

La division mobile prévoit de travailler avec ses principaux partenaires pour assurer un approvisionnement stable en produits et "optimiser l'efficacité des ressources pour minimiser le risque d'érosion des bénéfices", a déclaré Cho Seung, un cadre de Samsung Mobile, au cours de l'appel.

Le co-PDG de Samsung, TM Roh, a qualifié la pénurie aiguë de puces de "sans précédent" dans une interview accordée à Reuters, ajoutant qu'il n'excluait pas d'augmenter les prix.

"La façon dont la division défendra ses marges au cours de l'année sera une question clé", a déclaré Ko Yeongmin, analyste chez Daol Investment & Securities.

L'entreprise d'affichage s'attend également à ce que la demande de smartphones s'affaiblisse au cours du trimestre actuel, alors que les prix montent en flèche en raison de la pénurie de puces mémoire, et elle prévoit que les clients demanderont des réductions de prix.

Le bénéfice de l'activité écrans a plus que doublé pour atteindre 2 000 milliards de wons, grâce aux ventes importantes de la série iPhone 17 d'Apple, son principal client.

PUCES HBM POUR NVIDIA

Samsung Electronics a déclaré jeudi qu'il était en bonne voie pour commencer à livrer ses puces de mémoire à grande largeur de bande de nouvelle génération (HBM), ou HBM4, au cours du trimestre actuel. Les analystes s'attendent à ce que les puces soient initialement livrées à Nvidia NVDA.O .

Samsung a tenté de rattraper son rival SK Hynix 000660.KS , l'un des principaux fournisseurs de puces de mémoire avancées essentielles pour les accélérateurs d'IA de Nvidia, après avoir été confronté à des retards d'approvisionnement qui ont affecté ses bénéfices et le cours de son action l'année dernière.

SK Hynix a déclaré jeudi que la production à grande échelle de sa mémoire HBM de nouvelle génération était en cours pour répondre aux demandes des clients, après avoir enregistré des bénéfices au quatrième trimestre qui ont plus que doublé pour atteindre un niveau record.

La course à la construction d'infrastructures d'intelligence artificielle a incité les fabricants de puces à réorienter leur capacité de production vers la mémoire à large bande passante pour les serveurs d'intelligence artificielle, réduisant ainsi l'offre de puces de mémoire conventionnelles, qui sont utilisées non seulement dans les smartphones et les PC, mais aussi de plus en plus dans les centres de données.

Les fabricants de puces mémoire augmentent leurs prix de manière agressive, "enhardis et confiants - et adoptant une approche 'payer ou laisser' - parce que la demande est amplement robuste et qu'ils ne peuvent pas la satisfaire entièrement", a déclaré Tobey Gonnerman, président du distributeur de semi-conducteurs Fusion Worldwide.

"Ils sont dans la position enviable de pouvoir dicter les prix, les conditions, etc. plus que jamais", a-t-il ajouté.

(1 $ = 1 430,3000 wons)