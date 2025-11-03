Samsung condamné à 191,4 millions de dollars par un jury américain dans le cadre d'un procès sur les brevets OLED

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte de l'affaire dans les paragraphes 2-6, le commentaire de Pictiva et l'absence de réponse de Samsung dans le paragraphe 3, la signature) par Blake Brittain

Samsung Electronics 005930.KS doit au propriétaire du brevet Pictiva Displays 191,4 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir enfreint deux brevets américains couvrant la technologie des diodes électroluminescentes organiques, a déclaré lundi un jury d'un tribunal fédéral du Texas. Pictiva a convaincu le jury qu'une large gamme d'appareils Samsung violait les droits de brevet de Pictiva sur la technologie permettant d'améliorer la résolution, la luminosité et l'efficacité énergétique des écrans OLED.

Les porte-parole de Samsung n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Angela Quinlan, directrice générale de Pictiva, a déclaré dans un communiqué que le verdict "valide la force de la propriété intellectuelle de Pictiva". Ce verdict est l'une des nombreuses récompenses importantes obtenues récemment par des titulaires de brevets poursuivant Samsung devant le même tribunal de Marshall, au Texas, au sujet de la technologie contenue dans ses appareils.

La société irlandaise Pictiva, filiale de la société de licence de brevets Key Patent Innovations, possède des centaines de brevets couvrant la technologie OLED inventée par la société de photonique OSRAM OSRn.H au début des années 2000.

Pictiva a allégué dans son action en justice de 2023 que les smartphones Galaxy de Samsung, les téléviseurs, les ordinateurs, les appareils portables et d'autres produits intègrent la technologie de Pictiva pour améliorer les écrans OLED. Samsung a nié ces allégations et soutenu que les brevets n'étaient pas valables.