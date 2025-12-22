Samsung Biologics rachète à GSK un site de production de médicaments aux États-Unis pour 280 millions de dollars

La société sud-coréenne Samsung Biologics 207940.KS a déclaré lundi qu'elle achetait à GSK GSK.L son premier site de production de médicaments aux États-Unis pour 280 millions de dollars afin de répondre à la demande à long terme du marché américain.

L'unité américaine de la société, Samsung Biologics America, acquiert une participation de 100 % dans Human Genome Sciences Inc. de Rockville, dans le Maryland, a déclaré le fabricant sud-coréen de médicaments à façon dans un communiqué.

Samsung Biologics prévoit des investissements supplémentaires pour augmenter la capacité du site, qui est actuellement de 60 000 litres de substances médicamenteuses, et pour moderniser la technologie, a-t-elle déclaré.

Il a ajouté que la valeur de l'acquisition pourrait changer lorsque la transaction sera finalisée, probablement vers la fin du premier trimestre 2026.

Le sud-coréen Celltrion 068270.KS prévoit également de produire des médicaments aux États-Unis, où l'administration Trump a menacé de prélever des droits de douane sur les produits pharmaceutiques.

Dans le cadre d'un accord avec les États-Unis, les droits de douane sur les importations américaines de produits pharmaceutiques sud-coréens ne dépasseront pas 15 %, tandis que les médicaments génériques seront exemptés de droits de douane.

Les actions de Samsung Biologics étaient en baisse de 0,4 % lundi, accusant un retard par rapport à la hausse de 2 % de l'ensemble du marché .KS11 .