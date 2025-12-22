 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Samsung Biologics rachète à GSK un site dans le Maryland
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 14:02

Samsung Biologics annonce que sa filiale américaine Samsung Biologics America a conclu un accord définitif avec GSK pour lui racheter 100% de Human Genome Sciences, société opérant un site majeur dans le Maryland, pour un montant de 280 millions de dollars.

"Cette décision stratégique assure le premier site de fabrication de Samsung Biologics basé aux Etats-Unis, une expansion significative de la présence mondiale de l'entreprise et son engagement à long terme sur le marché américain", explique le Sud-Coréen.

Située à Rockville (Maryland), l'installation se situe au coeur de l'un des principaux bio-clusters américains et comprend deux usines de fabrication avec une capacité combinée de 60 000 litres de substances médicamenteuses.

Samsung Biologics prévoit d'investir davantage sur le site pour étendre sa capacité et moderniser sa technologie, "afin de soutenir davantage une chaîne d'approvisionnement américaine plus résiliente pour les médicaments biologiques essentiels".

En intégrant cette installation à son réseau mondial, Samsung Biologics offrira à ses clients des options flexibles et multi-sites "afin de garantir que les traitements salvateurs de vies soient disponibles de manière fiable pour les patients américains".

Valeurs associées

GSK
1 813,750 GBX LSE -0,45%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre danois des Affaires étrangères Lars Lokke Rasmussen, le 17 septembre 2025 à Copenhague ( Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms )
    Envoyé spécial américain au Groenland: le Danemark, "indigné", convoque l'ambassadeur américain
    information fournie par AFP 22.12.2025 14:55 

    Le Danemark, "indigné", a annoncé lundi la convocation prochaine de l'ambassadeur des États-Unis à Copenhague après que le président américain Donald Trump a annoncé la nomination d'un envoyé spécial pour le Groenland, territoire autonome danois qu'il a menacé ... Lire la suite

  • Voici pourquoi la bulle IA pourrait éclater en 2026 !
    Voici pourquoi la bulle IA pourrait éclater en 2026 !
    information fournie par Ecorama 22.12.2025 14:40 

    Après une année 2025 marquée par des hausses boursières généralisées, les interrogations se multiplient sur la valorisation des entreprises liées à l'intelligence artificielle. Entre dettes publiques, volatilité des crypto-actifs et décisions de la Réserve fédérale, ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.12.2025 14:24 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Micron, fabricants de puces, Coty, Netflix, Paramount Skydance, Oracle) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse ... Lire la suite

  • Image tirée d'une vidéo publiée sur le compte X de la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, montrant un avion des garde-côtes américains survolant un pétrolier, amarré au Venezuela, avant de l'intercepter le 20 décembre 2025 ( Compte X de la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure Kristi Noem / Handout )
    Crise USA-Venezuela: le pétrole, au cœur du bras de fer entre Trump et Maduro
    information fournie par AFP 22.12.2025 14:18 

    La multiplication des interventions des Etats-Unis contre des navires chargés de pétrole vénézuélien menace d’asphyxier l’économie vénézuélienne, tout en alimentant la ritournelle du pouvoir: Donald Trump cherche à renverser Nicolas Maduro pour contrôler les richesses ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank