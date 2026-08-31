Samsung Biologics lance son offre à 44,31 CHF par action sur PolyPeptide

Samsung Biologics a publié le prospectus de son offre publique sur PolyPeptide, valorisée à environ 1,46 milliard de francs suisses. Le conseil d'administration de la société suisse recommande l'opération, soutenue par son principal actionnaire.

Via sa filiale suisse Samsung Peptide AG, Samsung Biologics propose 44,31 francs suisses nets en espèces pour chaque action PolyPeptide. Ce prix représente une prime de 40% par rapport au cours du 10 avril 2026 et de 11,6% sur la moyenne pondérée des 60 séances précédant la préannonce du 20 juillet.

Les administrateurs indépendants de PolyPeptide recommandent à l'unanimité aux actionnaires d'accepter l'offre. Cette recommandation est confortée par une opinion d'équité indépendante réalisée par IFBC AG.

Draupnir Holding B.V., premier actionnaire individuel de PolyPeptide avec environ 55,65% du capital hors actions propres, s'est engagé à apporter l'intégralité de ses titres. La période principale de l'offre doit débuter le 15 septembre 2026 et s'achever le 12 octobre à 16 heures, heure suisse.

L'opération reste soumise à un seuil minimal d'acceptation de 66?% du capital sur une base pleinement diluée, hors actions propres, ainsi qu'aux autorisations réglementaires usuelles.

Après le règlement de l'offre, Samsung Peptide prévoit de racheter les titres minoritaires restants puis de retirer PolyPeptide de la cote de la SIX Swiss Exchange.